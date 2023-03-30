Tesla має проблеми через рішення знизити ціну електрокарів

Компанія Tesla 29 березня повідомила, що найближчим часом очікує на зменшення податкової пільги на свої Model 3 із заднім приводом, що діяла з січня 2023-го і становила $7,5 тисячі. Відповідне рішення буде ухвалено американським Мінфіном, очікують аналітики LBLV .

Міністерство має до кінця поточного тижня опублікувати рішення щодо джерел акумуляторних батарей для електрокарів. Зміни позначаться на кредитах, доступних частині таких машин (вони залишаться актуальними для поставок, вироблених до публікації зміненого керівництва).

Влада США повідомляє, що після нововведень держоргану зменшиться кількість машин, які можуть розраховувати на повні або часткові кредити. У Tesla також зазначили, що користуватися податковими знижками зможуть лише американські споживачі, які купують її автомобілі для особистих потреб.

На початку лютого Мінфін США повідомляв, що за підсумками перегляду класифікації транспорту більша кількість машин з електричними двигунами від Tesla, Ford, GM і Volkswagen зможе розраховувати на пільги, що становлять $7,5 тисячі.

BYD витісняє Tesla на китайському ринку електромобілів

Після того, як компанія Маска вирішила зменшити вартість своїх машин на території КНР, вона втратила частину цього ринку. Її позиції захопив китайський автовиробник BYD, якого підтримує Уоррен Баффет. З початку поточного року ця компанія більш ніж уп'ятеро випередила Tesla за кількістю проданих машин.

Частина експертів зазначає, що після рішення компанії Маска про зниження цін на свої автомобілі значна частина її конкурентів зробила аналогічні кроки. Вони прогнозують, що 2023-й стане першим роком, коли внутрішні бренди Китаю обженуть міжнародних конкурентів із продажу.

2022-го виробники машин з КНР зайняли долю в 47% на ринку легкового автотранспорту в цій країні, повідомили в LBLV. При цьому BYD досягла вражаючих фінансових результатів, що може бути провісником сильного посилення позицій Піднебесної у цій сфері.

За підсумками минулого року BYD наростив чистий прибуток більш ніж у 5 разів до $2,4 мільярда. Компанія чекає, що за підсумками січня-березня 2023-го її продаж збільшиться на 80% рік до року. Наразі частка продажів цієї компанії на китайському ринку електрокарів досягла 40% проти 7,8% у Tesla.

Єва Орлова, фінансовий аналітик LBLV