Нафта дешевшає, акції технологічних компаній зростають: що треба знати вранці

Фондові індекси США зросли у середу

S&P 500 додав 1,4%, високотехнологічний Nasdaq — 1,8%, а індекс Dow Jones — 1%. Підтримку американському ринку надало зростання акцій великих технологічних компаній. Наприклад, папери Amazon виросли вчора більш ніж на 3%, а акції Apple та Netflix додали 2% та 2,5% відповідно. Крім них, зростали також продовжені папери регіональних банків США. Так, галузевий індекс S&P Regional Banks подорожчав приблизно на 1%.

Акції Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні приблизно на 0,1%, японський Nikkei впав 0,8%, сінгапурський STI втратив на 0,3%, гонконзький Hang Seng та Shanghai Composite знизилися на 0,7% та 0,2% відповідно, а південнокорейський Kospi виріс на 0,9%.

Goldman Sachs: розвиток ШІ може вплинути на скорочення 300 млн робочих місць

Згідно з дослідженням Goldman Sachs, до 300 млн робочих місць можуть бути автоматизовані за допомогою нових технологій штучного інтелекту, як ChatGPT. У звіті американського інвестбанку йдеться про те, що близько 18% роботи в усьому світі може бути комп'ютеризовано. Причому ефект буде більш відчутним у країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що розвиваються.

Найбільше, на думку експертів Goldman Sachs, постраждають адміністративні працівники та юристи, а найменше — будівельники та фахівці з ремонтних робіт. Проте разом із цим у компанії прогнозують, що впровадження ШІ може зрештою підвищити продуктивність праці та збільшити світовий ВВП на 7% щорічно протягом 10 років.

Нафта дешевшає на тлі сигналів про слабкий попит

Ф'ючерси на Brent подешевшали сьогодні на 0,4% до $78 за барель, а контракти на WTI впали 0,3% до $72,78. Усі — після того, як у США зафіксували найрізкіше з 2016 року зниження попиту на нафтопродукти.

Проте більшість експертів роблять ставку на те, що відновлення Китаю стане основою для нафтового ралі наприкінці цього року. Все це, сподіваються фахівці, дозволить згладити уповільнення зростання світової економіки.