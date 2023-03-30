Минулої доби українські захисники ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 172 900 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
560 російських окупантів та 8 броньованих машин. Втрати ворога за 29 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 3610 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 6974 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 2671 (+12) од,
- РСЗВ / MLRS — 526 (+0) од,
- засоби ППО — 278 (+1) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2239 (+0),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5518 (+11) од,
- спеціальна техніка — 291 (+3).
Джерело: Мінфін
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