У Мінфіні назвали суму, яка щомісяця витрачається на військові потреби

На військові потреби щомісяця витрачається 130 млрд грн, а доходи держбюджету становлять лише 80 млрд. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

«Ключова задача — створити умови для фінансування військового бюджету (адже наразі держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн в місяць)», — йдеться в повідомленні.

У Асоціації нагадали, що минулого тижня Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби на 518 млрд грн.

Крім цього очільник Мінфіну додав, що Світовий банк оприлюднив нове дослідження щодо збитків і втрат, яких зазнала економіка України. Наразі наша країна потребує для відновлення та реконструкції до $411 млрд.

Відновлення

Відновлення буде здійснюватись за такими ключовими напрямками як: