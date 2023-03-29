До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 29 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 29 березня
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Закриття 29 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,57/39,97
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39,67/40,06
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10/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,35 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−38,00, євро — 40,70−40,96 грн.
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Джерело: Мінфін
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