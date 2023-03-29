Курс валют на вечір 29 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 29 березня Закриття 29 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,57/39,97 39,67/40,06 10/9

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,35 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−38,00, євро — 40,70−40,96 грн.

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