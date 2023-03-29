Які галузі постраждали найбільше у 2022 році. Статистика Держстату

Державна служба статистики оприлюднила динаміку падіння базових галузей української економіки за 2022 рік. Найбільший спад був у будівництві — на 65,1% проти 2021 року, зокрема у житловому будівництві — на 62,4%. Про це повідомляє голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram .

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Промислове виробництво скоротилось на 36,9%. Зокрема добувна промисловість — на 37,9%, переробна — на 41,2%, виробництво та розподіл електроенергії, газу, тепла — на 30,7%.

Вантажообіг впав на 42,7%, пасажирообіг впав на 50,4%. Роздрібна торгівля (оборот) впала на 21,4%.

«Цифри падіння у базових галузях дають більше розуміння масштабу і динаміки втрат в економічній активності, спричинених агресією РФ», — зазначив Гетманцев.

За його словами, з помісячної динаміки промисловості зрозуміло, що найбільше падіння було у березні минулого року, коли промвиробництво скоротилось більш ніж на половину.

Зі звільненням півночі та північного сходу у квітні розпочалось поступове відновлення, що тривало до вересня, але воно було зірвано через терористичні обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ.

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Серед галузей промисловості найбільші втрати зафіксували:

експортно-орієнтовані галузі, в т. ч. із концентрацією промислових активів у зоні бойових дій (добування залізної руди впало на 61,7%,

із концентрацією промислових активів у зоні бойових дій (добування залізної руди впало на 61,7%, виробництво коксу впало на 58,2%, металургійне виробництво впало на 66,5%),

енергоємні галузі (хімічне виробництво впало на 62%),

галузі, що зазнали важких руйнувань (нафтопереробка), або галузі зав’язані на інші постраждалі сектори (як, наприклад виробництво будівельних матеріалів впало на 65,4%).

Менше постраждали галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, насамперед у частині виробництва товарів першої необхідності (харчпром, легка промисловість, фарма), певні види машинобудування, падіння в яких було меншим за загальний показник промислового виробництва.

У цьому контексті роздрібна торгівля також очікувано показала менші втрати порівняно з іншими базовими галузями.