Pepsi представила новий логотип уперше за 14 років

Pepsi представила новий логотип та систему візуальної ідентифікації, які почнуть використовуватися до 125-річчя бренду цієї осені у США та Канаді, а на світовому ринку з'являться 2024-го, повідомила пресслужба американської компанії.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Вперше за 14 років

Це перше оновлення культового логотипу Pepsi у вигляді земної кулі за 14 років, зазначається у пресрелізі.

Мета переосмислення логотипа полягала в тому, щоб вселити у споживачів «велику енергію, впевненість та сміливість», розповів USA Today головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні. Директор з маркетингу Pepsi Тодд Каплан пояснив CNN, що фокус-групам подобається логотип зі словом Pepsi усередині земної кулі, але виділений курсивом шрифт і трохи приглушений синій колір не випромінюють необхідної впевненості та енергії, «які насправді є брендом».

У палітрі кольорів нового дизайну використані яскраво-синій електрик і чорний кольори. Чорний колір ще раз демонструє відданість бренду до напою без цукру Pepsi Zero Sugar (це колір банок цього напою), а новий візуально чіткий силует банки з напоєм уособлює доступність бренду для всіх.

Слово Pepsi у новому логотипі написане жирним шрифтом чорного кольору, що «відбиває впевненість та безкомпромісність бренду».

Реакція акцій

Акції PepsiCo до закриття торгів на біржі Nasdaq 28 березня втрачали в ціні 0,03%. На премаркеті 29 березня на новини про зміну логотипу дорожчали на 0,93%.