Pepsi представила новий логотип уперше за 14 років

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

29 березня 2023, 17:02 Читать на русском

Pepsi представила новий логотип уперше за 14 років

Pepsi представила новий логотип та систему візуальної ідентифікації, які почнуть використовуватися до 125-річчя бренду цієї осені у США та Канаді, а на світовому ринку з'являться 2024-го, повідомила пресслужба американської компанії.

Pepsi представила новий логотип та систему візуальної ідентифікації, які почнуть використовуватися до 125-річчя бренду цієї осені у США та Канаді, а на світовому ринку з'являться 2024-го, повідомила пресслужба американської компанії.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиВперше за 14 роківЦе перше оновлення культового логотипу Pepsi у вигляді земної кулі за 14 років, зазначається у пресрелізі.
Фото: pepsico.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Вперше за 14 років

Це перше оновлення культового логотипу Pepsi у вигляді земної кулі за 14 років, зазначається у пресрелізі.

Мета переосмислення логотипа полягала в тому, щоб вселити у споживачів «велику енергію, впевненість та сміливість», розповів USA Today головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні. Директор з маркетингу Pepsi Тодд Каплан пояснив CNN, що фокус-групам подобається логотип зі словом Pepsi усередині земної кулі, але виділений курсивом шрифт і трохи приглушений синій колір не випромінюють необхідної впевненості та енергії, «які насправді є брендом».

У палітрі кольорів нового дизайну використані яскраво-синій електрик і чорний кольори. Чорний колір ще раз демонструє відданість бренду до напою без цукру Pepsi Zero Sugar (це колір банок цього напою), а новий візуально чіткий силует банки з напоєм уособлює доступність бренду для всіх.

Слово Pepsi у новому логотипі написане жирним шрифтом чорного кольору, що «відбиває впевненість та безкомпромісність бренду».

Реакція акцій

Акції PepsiCo до закриття торгів на біржі Nasdaq 28 березня втрачали в ціні 0,03%. На премаркеті 29 березня на новини про зміну логотипу дорожчали на 0,93%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
nitrolog
nitrolog
29 березня 2023, 18:33
#
Ну якщо шрифт змінили тоді ок, буду купляти
+
0
preyvanamor
preyvanamor
29 березня 2023, 20:06
#
Не знаю, що там з лого, але мені смак рерсі все-таки краще ніж соса-соли
+
0
nitrolog
nitrolog
29 березня 2023, 20:09
#
Набагато краще
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами