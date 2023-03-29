Укренерго: У Києві та в 12 областях перебої зі світлом

Через штормовий вітер, сніг з дощем та пошкодження в мережах обленерго виникли значні знеструмлення споживачів у 12 областях. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Проблеми із подачею

Зокрема, проблеми із подачею електрики споживачам зафіксовані у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.

У Києві через негоду запровадили стабілізаційні відключення у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів. Відключення відбуваються згідно зі стабілізаційними графіками, повідомляє ДТЕК.

Також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах Київської області.

Аварійні відключення запроваджено на Київщині через аварії в мережах. Найбільше аварійні відключення застосовуються у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.