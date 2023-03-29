Рецесія зростає, а США захоплюють європейський ринок нафти: що потрібно знати вранці

Американські акції знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 0,2%, високотехнологічний Nasdaq — 0,5%, а індекс Dow Jones знизився на 0,1%. Після того, як загроза повномасштабної банківської кризи зменшилася, у центрі уваги інвесторів знову виникла рецесія (до неї економіку можуть підштовхнути вищі відсоткові ставки). З ймовірністю 62% оцінюють учасники ринку, у травні ФРС залишить їх без зміни, а з ймовірністю 38% — ставки буде підвищено ще на 0,25%. Минулого тижня трейдери з 83-відсотковою ймовірністю були впевнені, що через місяць ставки не зміняться.

Імовірність рецесії у США знову зростає

На думку опитаних Bloomberg економістів, цей показник на горизонті наступних 12 місяців збільшився до 65% порівняно з 60% у лютому. Все — через подальше підвищення відсоткових ставок, а також зростання ризику посилення умов кредитування після банкрутства Silicon Valley Bank і Signature Bank на початку березня. Крім того, експерти прогнозують: інфляція в США буде більш стійкою, ніж раніше очікувалося, і становитиме 3,9% за підсумками 2023 року (порівняно з очікуваннями 3,4% у попередньому опитуванні). Також експерти прогнозують зростання безробіття у Штатах — до 3,9% у 2023 році та до 4,7% у другому кварталі 2024 року.

Акції Азії в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 0,7%, японський Nikkei додав 0,8%, сінгапурський STI збільшився на 0,1%, гонконгський Hang Seng зріс на 2,1%, а південнокорейський Kospi та Shanghai Composite практично не змінилися. Настрій інвесторів в Азії покращився на тлі зниження побоювань щодо банківської кризи. Також підтримку ринків у регіоні надало стрімке зростання акцій китайського інтернет-гіганта Alibaba. Вчора він оголосив про плани розділитись на шість компаній. Ці дії суттєво зменшать майбутні ризики щодо регуляторного втручання з боку китайської влади. У ході сьогоднішніх торгів папери Alibaba зростають більш як на 13%.

США стали головним постачальником нафти до Європи

За даними Євростату, у грудні 2022 року США експортували до Європейського союзу майже 34,5 млн барелів нафти, що становить близько 18% від загального обсягу імпорту ЄС. Раніше головним постачальником нафти до ЄС була Росія. На її частку припадало понад 30% загального обсягу імпорту енергоресурсів. Але через санкції обсяги експорту російської нафти до Європи з весни 2022 року почали стрімко знижуватись.

Проте Росії вдалося перенаправити весь обсяг експорту, який раніше припадав на ЄС, до країн Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу, зауважує Fox News.