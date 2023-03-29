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29 березня 2023, 12:00 Читать на русском

Система cum-ex: п'ять французьких банків оштрафують на 1 млрд євро за несплату податків

Французькі банки Societe Generale, BNP Paribas та його «дочка» Exane, а також HSBC, Natixis та BNP будуть оштрафовані в цілому на 1 млрд євро в рамках розслідування податкового шахрайства та відмивання грошей, пов'язаних із виплатою дивідендів. 28 березня у цих банках пройшли обшуки. Про це повідомило Bloomberg.

Французькі банки Societe Generale, BNP Paribas та його «дочка» Exane, а також HSBC, Natixis та BNP будуть оштрафовані загалом на €1 млрд у рамках розслідування податкового шахрайства та відмивання грошей, пов'язаних із виплатою дивідендів.
Фото: epravda.com.ua

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Відмивання грошей

Рейди пов'язані зі стратегією арбітражу дивідендів, відомою як cum-cum: акціонери тимчасово передавали акції інвесторам, які перебувають за кордоном, щоб не сплачувати податок на дивіденди.

Інвестори тримали акції в той час, коли дивіденди, що виплачуються, або не обкладалися податком, або компенсувалися. Потім вони продавали цінні папери назад до початкового власника. Заощаджену таким чином суму ділили.

Поліція Франції проводить розслідування разом із Німеччиною. У ньому беруть участь 16 французьких суддів та 150 слідчих, а також 6 прокурорів із Кельна. Це пов'язане з тим, що у Німеччині було поширена аналогічна схема, відома як cum-ex. Вона дозволяла продавцям та фактичним власникам акцій вимагати податкові пільги на дивіденди, що виплачуються лише один раз.

Трейдер у судовому процесі про використання cum-ex у 2019 році повідомляв, що схема у п'ять-шість разів прибутковіша, ніж cum-cum. Однак схема cum-cum була більш поширена, особливо у міжбанківській торгівлі, оскільки юридичні ризики при її використанні були нижчими.

У рамках розслідування схеми cum-ex було порушено цивільні та кримінальні справи у Німеччині, Великій Британії та Данії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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