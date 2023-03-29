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29 березня 2023, 13:24 Читать на русском

Meta (Facebook) Цукерберга уріже бонуси частині співробітників

Meta Platforms планує скоротити бонуси частині співробітників, пише The Wall Street Journal з посиланням на внутрішню пам'ятку компанії, надіслану менеджерам. Це рішення продовжить політику компанії, спрямовану на скорочення видатків.

Meta Platforms планує скоротити бонуси частини співробітників, пише The Wall Street Journal з посиланням на внутрішню пам'ятку компанії, надіслану менеджерам.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За даними видання, бонуси у 2023 році уріжуть співробітникам, робота яких оцінюється як «відповідна більшості очікувань» у 2023 році.

Коефіцієнт заохочення було знижено їм із 85% до 65% від зарплати. Крім цього, вони можуть розраховувати на меншу кількість акцій з обмеженим обігом, отриманих як заохочення. Йдеться про виплати та акції, які співробітники мають отримати у березні 2024 року.

«Ми розуміємо, що це значні зміни, які можуть розчарувати деяких співробітників. Однак вони узгоджуються з нашим прагненням підтримувати високу продуктивність у компанії», — йдеться у документі.

Крім того, Meta вирішила також частіше проводити оцінку роботи співробітників — не один раз, як зараз, а двічі на рік.

У середині лютого WSJ із посиланням на обізнані джерела писала, що таку оцінку отримали приблизно 10% співробітників Meta. У Meta є п'ять можливих оцінок, зазначало видання, і «відповідає більшості» — друга знизу. Джерела газету уточнювали, що найнижча — «відповідає частково» — зустрічається рідко.

Нагадаємо

У лютому засновник Meta Марк Цукерберг оголосив про початок року ефективності в компанії. У березні Bloomberg повідомив про плани Meta найближчим часом звільнити тисячі працівників. Менш ніж пів року тому компанія вже скоротила 13% штату для зниження витрат.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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yarg
yarg
29 березня 2023, 14:00
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