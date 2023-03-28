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28 березня 2023, 19:45 Читать на русском

Китай видав $240 мільярдів кредитів країнам, що розвиваються

Китай витратив $240 млрд на порятунок 22 країн, що розвиваються, у період з 2008 по 2021 роки, в рамках ініціативи зі створення логістичної інфраструктури «Один пояс, один шлях». Про це повідомляє Reuters.

Китай витратив $240 млрд на порятунок 22 країн, що розвиваються, у період з 2008 по 2021 роки, в рамках ініціативи зі створення логістичної інфраструктури «Один пояс, один шлях».
Фото: pixabay.com

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Згідно зі звітом дослідників зі Світового банку, Гарвардської школи Кеннеді, AidData та Кільського інституту світової економіки, майже 80% кредитів було надано між 2016 і 2021 роками, в основному країнам із середнім рівнем доходу, включаючи Аргентину, Монголію та Пакистан.

Китай позичив сотні мільярдів доларів на будівництво інфраструктури в країнах, що розвиваються, але з 2016 року кредитування припинилося, оскільки багато проєктів не принесли очікуваних фінансових дивідендів.

«Пекін, зрештою, намагається врятувати власні банки. Ось чому він втягнувся в ризикований бізнес міжнародної допомоги», — сказала Кармен Рейнхарт, колишній головний економіст Світового банку та один з авторів дослідження.

Згідно з дослідженням, обсяг китайських позик країнам, які перебувають у скрутному становищі, зріс з менш ніж 5% портфеля закордонних кредитів у 2010 році до 60% у 2022 році.

Хто отримав найбільше

  • Найбільше отримала Аргентина — $111,8 млрд,
  • Пакистан — $48,5 млрд,
  • Єгипет — 15,6 млрд.

Зазначається, що 9 країн отримали менше ніж $1 млрд.

Своп-лінії Народного банку Китаю (PBOC) склали $170 млрд фінансування, в тому числі в Суринамі, Шрі-Ланці та Єгипті. Перехідні позики або підтримка платіжного балансу китайськими державними банками та компаніями — $70 млрд. Пролонгація обох видів позик — $140 млрд.

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Критика

У дослідженні критикуються деякі центральні банки, які потенційно могли використовувати своп-лінії Народного банку Китаю для штучного збільшення своїх валютних резервів.

Позики Китаю на порятунок є «непрозорими та нескоординованими», — сказав Бред Паркс, один з авторів звіту та директор дослідницької лабораторії AidData в Коледжі Вільяма та Мері в США.

Що каже Китай

Уряд Китаю відповів на критику, заявивши, що його закордонні інвестиції функціонують на «принципі відкритості та прозорості».

«Китай діє відповідно до ринкових законів і міжнародних правил, поважає волю відповідних країн, ніколи не примушував жодну сторону позичати гроші, ніколи не примушував жодну країну платити, не додаватиме жодних політичних умов до кредитних угод і не переслідує жодних політичних інтересів «, — заявив речник МЗС Мао Нін на прес-конференції у вівторок.

Китай веде переговори про реструктуризацію боргу з такими країнами, як Замбія, Гана та Шрі-Ланка, і його критикують за гальмування цих процесів. У відповідь він закликав Світовий банк і Міжнародний валютний фонд також запропонувати полегшення боргів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
yarg
yarg
28 березня 2023, 20:38
#
Шри-Ланкам давать легко… проблема — получить обратно…
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