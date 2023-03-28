Обсяг залучених на IPO у Китаї коштів у першому кварталі впав на 70%

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Що відомо

IPO за ці три місяці провели 62 компанії, тоді як у січні — березні 2022 року на біржу вийшли 86 компаній.

Вісім первинних розміщень було проведено на біржі для технологічних компаній STARMarket (підрозділ Шанхайської фондової біржі), 13 — на ChiNext Board (підрозділ Шеньчженьської фондової біржі). Ще 21 IPO відбулося на Пекінській фондовій біржі, вісім — на основному майданчику Шеньчженьської фондової біржі та ще 12 — на основному майданчику Шанхайської фондової біржі. Найбільше коштів — ¥24,1 млрд ($3,5 млрд) було залучено на ChiNext Board.

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