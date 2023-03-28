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28 березня 2023, 18:17 Читать на русском

Обсяг залучених на IPO у Китаї коштів у першому кварталі впав на 70%

За перші три місяці 2023 обсяг коштів, залучених в ході IPO на біржах материкового Китаю, впав на 70% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. З 1 січня по 27 березня компанії виручили близько 54,4 млрд юанів ($7,9 млрд) проти ¥179,9 млрд ($26,2 млрд) роком раніше, повідомляє китайське видання Yicai Global.

За перші три місяці 2023 обсяг коштів, залучених в ході IPO на біржах материкового Китаю, впав на 70% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.
Фото: epravda.com.ua

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Що відомо

IPO за ці три місяці провели 62 компанії, тоді як у січні — березні 2022 року на біржу вийшли 86 компаній.

Вісім первинних розміщень було проведено на біржі для технологічних компаній STARMarket (підрозділ Шанхайської фондової біржі), 13 — на ChiNext Board (підрозділ Шеньчженьської фондової біржі). Ще 21 IPO відбулося на Пекінській фондовій біржі, вісім — на основному майданчику Шеньчженьської фондової біржі та ще 12 — на основному майданчику Шанхайської фондової біржі. Найбільше коштів — ¥24,1 млрд ($3,5 млрд) було залучено на ChiNext Board.

Читайте: Загадкові IPO на Уолл-стріт. Маловідомий брокер провів шість IPO із зростанням акцій на 2000%

У перший день торгів усі 62 папери в основному показали добрий результат, подорожчавши в середньому на 42,1%.

Шість нових акцій подорожчали вдвічі і більше. Найбільше зростання після свого дебюту показали папери IT-компанії Shanghai Information2Software (+176,7%), найнижче — акції виробника транспортних засобів Zhejiang Taotao Vehicle (+20,1%).

При цьому Yicai Global зазначає, що раніше папери навпаки швидко втрачали в ціні після IPO.

Андеррайтерами розміщень стали 26 брокерських компаній, які за три місяці 2023 року заробили на спонсорських зборах загалом 3,8 млрд дол. Роком раніше андеррайтери отримали 8 млрд дол.

Тим часом Bloomberg повідомив, що гігант електронної комерції Alibaba планує розділити свій бізнес на шість компаній. Кожна з них потенційно зможе самостійно вийти на біржу.

Акції Alibaba на тлі цієї новини у моменті підскочили на Нью-Йоркській фондовій біржі на 7%. У Китаї компанія має лістинг на Гонконзькій фондовій біржі, проте торги там уже закінчилися.

Джерело: Мінфін
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