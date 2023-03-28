НБУ випустив пам’ятну медаль «Місто героїв — Миколаїв» (фото)

28 березня 2023 року Нацбанк випускає пам’ятну медаль «Місто героїв — Миколаїв», присвячену відзначенню подвигу та стійкості мешканців міста корабелів, яке стало справжньою фортецею на шляху російських загарбників на півдні України. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо про медаль

Медаль виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса — 16,5 г, діаметр — 35,0 мм, тираж — до 100 000 штук. Гурт монети — гладкий.

Нааверсі медалі розміщено: угорі написи — 2023 / Україна, унизу — малий Державний Герб України, у центрі, на тлі стилізованої карти міста, рядки з історичного роману Ліни Костенко «Берестечко»: Я знаю грамоту свободі — /Її підписують мечі! /Ліна Костенко; стилізовану композицію, яка підкреслює, що Миколаїв — місто суднобудування та морський порт; праворуч — будівля єдиного в країні Миколаївського музею суднобудування; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).