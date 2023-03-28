Податківці назвали найпоширеніші помилки під час подання звітності

Фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків склали список із п’яти найчастіших помилок при подачі податкової звітності. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Найпоширеніші помилки

Невірно зазначено дату подання звіту.

Зазначають прізвище ім'я по батькові посадових осіб повністю. Потрібно зазначати — ініціали, прізвище посадових осіб платника податків.

Не вірно зазначають найменування контролюючого органу, до якого подається звітність.

Зазначають скорочене найменування платника податків. Натомість потрібно зазначати повне найменування.

Не відображають інформацію про додатки, що додаються до декларації та які є її невід'ємною частиною.

«Слід пам’ятати, у разі якщо платником податку у податковій декларації не заповнений хоча б один з обов’язкових реквізитів, то така декларація не вважається податковою, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 (пункт 48.7 статті 48 Кодексу)», — йдеться в повідомленні.

В ДПС закликали платників бути уважними, і в разі запитань звертатися за допомогою до свого податкового координатора.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон № 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)», який дозволяє сплачувати податки та комуналку електронними грошима.