Фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків склали список із п’яти найчастіших помилок при подачі податкової звітності. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Податківці назвали найпоширеніші помилки під час подання звітності
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Найпоширеніші помилки
- Невірно зазначено дату подання звіту.
- Зазначають прізвище ім'я по батькові посадових осіб повністю. Потрібно зазначати — ініціали, прізвище посадових осіб платника податків.
- Не вірно зазначають найменування контролюючого органу, до якого подається звітність.
- Зазначають скорочене найменування платника податків. Натомість потрібно зазначати повне найменування.
- Не відображають інформацію про додатки, що додаються до декларації та які є її невід'ємною частиною.
«Слід пам’ятати, у разі якщо платником податку у податковій декларації не заповнений хоча б один з обов’язкових реквізитів, то така декларація не вважається податковою, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 (пункт 48.7 статті 48 Кодексу)», — йдеться в повідомленні.
В ДПС закликали платників бути уважними, і в разі запитань звертатися за допомогою до свого податкового координатора.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон № 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)», який дозволяє сплачувати податки та комуналку електронними грошима.
Джерело: Мінфін
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