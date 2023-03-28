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28 березня 2023, 14:46 Читать на русском

Євросоюз шукає спосіб блокувати імпорт російського скрапленого газу — Bloomberg

Європейський Союз шукає спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти постачання скрапленого газу з РФ без запровадження нових енергетичних санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз шукає спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти постачання скрапленого газу з РФ без запровадження нових енергетичних санкцій.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з документом, з яким ознайомилось видання, міністри енергетики країн ЄС готові схвалити пропозицію, що надасть урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти російським експортерам попереднє бронювання інфраструктурних потужностей, необхідних для здійснення поставок.

У той час як окремі уряди країн-членів все ще потребуватимуть консультацій, зокрема з іншими країнами ЄС та Європейською комісією, щоб застосувати такий механізм, цей інструмент потенційно може скоротити потік енергоносіїв з Росії до європейських споживачів.

Зазначається, що схвалення механізму буде предметом розгляду на зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Ініціатива все ще потребує схвалення Європарламенту, що запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу.

Читайте також: Сі Цзіньпін не дав Путіну згоди на збільшення постачання газу з РФ — Bloomberg

Прагнення нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів просувають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Даний крок є частиною прагнення країн ЄС відмовитись від російського скрапленого газу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

З того часу потоки природного газу трубопроводами до країн ЄС впали до рекордно низького рівня, натомість обсяги постачання скрапленого газу з Росії зросли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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