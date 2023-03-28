Європейський Союз шукає спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти постачання скрапленого газу з РФ без запровадження нових енергетичних санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.
Євросоюз шукає спосіб блокувати імпорт російського скрапленого газу — Bloomberg
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Згідно з документом, з яким ознайомилось видання, міністри енергетики країн ЄС готові схвалити пропозицію, що надасть урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти російським експортерам попереднє бронювання інфраструктурних потужностей, необхідних для здійснення поставок.
У той час як окремі уряди країн-членів все ще потребуватимуть консультацій, зокрема з іншими країнами ЄС та Європейською комісією, щоб застосувати такий механізм, цей інструмент потенційно може скоротити потік енергоносіїв з Росії до європейських споживачів.
Зазначається, що схвалення механізму буде предметом розгляду на зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Ініціатива все ще потребує схвалення Європарламенту, що запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу.
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Прагнення нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів просувають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща.
Даний крок є частиною прагнення країн ЄС відмовитись від російського скрапленого газу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
З того часу потоки природного газу трубопроводами до країн ЄС впали до рекордно низького рівня, натомість обсяги постачання скрапленого газу з Росії зросли.
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