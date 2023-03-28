Карта побиту у Польщі: Українські біженці з 1 квітня можуть подаватидокументи

З 1 квітня українські біженці у Польщі зі статусом PESEL UKR можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування (так звана карта побиту). Це передбачено змінами до закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України», ухваленими в січні 2023 року.

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Згідно з дослідженням «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі», проведеним EWL разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, майже половина біженців (45%) з України планують залишитися в Польщі — принаймні на рік або кілька років після закінчення війни.

На постійне проживання мають намір залишитися лише 6% громадян України, які прибули в Польщу через повномасштабне вторгнення.

«Ми очікуємо, що саме ці громадяни України в першу чергу подаватимуть документи на карту побиту. Важко наразі оцінити, який саме відсоток офіційно працевлаштованих українців це зробить. Але ми бачимо зростання зацікавлення серед українців, які консультуються у нас у справах легалізації. Вони хочуть мати документи на довгострокове перебування для розуміння, скільки часу можуть залишатися в Польщі і як планувати своє життя. Карта побиту дає впевненість, що жодне законодавство, прийняте сьогодні чи завтра, не вплине на їхнє перебування в Польщі», — розповідає Марія Кузенко, керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL.

Хто може подати документи

Наразі документи на карту побиту можуть подавати громадяни України зі статусом UKR незалежно від того, скільки часу вони знаходяться в Польщі після прибуття з 24 лютого 2022 року. Натомість отримати посвідку можуть тільки:

офіційно працевлаштовані громадяни України,

ті, хто виконує у Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники сектора IT),

громадяни України, які відкрили підприємницьку діяльність.

Громадянам України, які не відповідають цим підставам, польський закон про підтримку українців гарантує легальне перебування до 23 серпня 2023 року. Зміни до закону не врегульовують можливість отримання карти побиту громадянам України, які ведуть бізнес в Україні або працюють дистанційно в Україні, але перебувають у Польщі.

Ті українці, хто перебував на території Польщі до 24 лютого 2022 року, можуть подавати документи на стандартних засадах (робота, навчання, ведення бізнесу, возз'єднання сім'ї).

Що дає карта побиту

Дозвіл на тимчасове перебування (карта побиту) дає українським біженцям доступ до польського ринку праці на термін видачі посвідки (максимально до 3 років), можливість міняти роботодавця без необхідності отримання нової карти побиту, а також вільного переміщення до інших країн Європи. Відмовити або затримати видачу карти побиту можуть у разі, якщо громадянин України неправильно заповнив анкету чи подав неповний пакет документів. Наразі відсутня можливість подачі документів онлайн.