Фондові ринки зростають, але розслаблятися зарано: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США переважно зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,2%, індекс Dow Jones — 0,6%, а високотехнологічний Nasdaq знизився на 0,5%. Побоювання інвесторів щодо банківського сектора продовжують знижуватись. Все тому, що регулятори пропонують різноманітні заходи для підтримки галузі. На тлі цього навіть індекс регіональних банків Америки — S&P Regional Banks — зріс учора на 0,9%.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону переважно зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 0,5%, південнокорейський Kospi додав 0,6%, сінгапурський STI збільшився на 0,4%, гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite виросли на 0,7% та 0,1% відповідно, а японський Nikkei практично не змінився. Все — через зниження побоювань інвесторів щодо нещодавніх потрясінь у банківському секторі.

BlackRock: ринки помиляються, очікуючи зниження ставок у США

Найбільший у світі керуючий активами прогнозує, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки. Це, на думку експертів, відбуватиметься, навіть незважаючи на те, що інвестори на тлі побоювань банківської кризи очікують на зворотну. У BlackRock прогнозують фазу трохи м'якшого стримування інфляції, але, як і раніше, без зниження відсоткових ставок цього року. Реалізувати очікування ринку, за оцінками BlackRock, ФРС зможе лише у випадку, якщо виникне серйозніша банківська криза, яка, ймовірно, викличе глибоку рецесію.

Акції енергетичних компаній дорожчають на тлі зростання нафтових цін

Галузевий індекс — S&P 500 Energy — вчора зріс на 2,1%. Серед лідерів зростання: Schlumberger (+5%), Hess (+3,6%), Targa Resources (+3,5%), Marathon Petroleum (+3,4%) та Devon Energy. Акції енергетичних компаній США у понеділок торгувалися із підвищенням, оскільки ціни на нафту продовжили зростати. Цьому сприяло послаблення занепокоєння банківською кризою, а також скорочення експорту нафти з Іраку. За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 4,1% до $78,12 за барель, а контракти на WTI додали 5,1% до $72,81.

У 2022 році операції з приватними інвестиціями в Азії впали на 44%

За даними Bain & Company, у 2022 році загальна вартість угод на ринку прямих інвестицій в Азії знизилася до $198 млрд порівняно з $354 млрд роком раніше. Зниження обсягів прямих інвестицій автори дослідження пов'язали зі зменшенням готовності інвесторів до ризику і натомість високої інфляції та геополітичної напруги. Макроекономічна невизначеність, що зберігається, поряд з зростаючими витратами і погіршенням фінансових показників компаній продовжать чинити тиск на інвесторів в Азії і в 2023 році, вважають у Bain & Company.