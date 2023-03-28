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28 березня 2023, 9:48 Читать на русском

Бізнес у війну: «плюс» 202 тисячі ФОПів за рік (інфографіка)

Попри повномасштабну війну, українці продовжують активно розвивати малий бізнес. За останній рік в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ було зареєстровано понад 202 тисячі нових ФОПів. Більшість нових бізнесів відкриваються у сфері роздрібної торгівлі. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Попри повномасштабну війну, українці продовжують активно розвивати малий бізнес.

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Після початку великої війни, деякий час реєстри не працювали та відкрити ФОП було неможливо. Після відновлення можливості відкривати власну справу за допомогою Дії лише за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.

Вже у квітні їх кількість зросла удесятеро — до 12,6 тисяч справ. Відтоді кількість нових ФОП збільшувалася, сягнувши піку у вересні з 20,1 тисяч.

Після невеликого спаду протягом осені та початку зими, ймовірніше за все, пов’язаного з блекаутами та масовими обстрілами Росією цивільної інфраструктури, на початку 2023 кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала рости.

Найбільшу кількість нових ФОП від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни — 29 тисяч. На Львівщині з'явилось 16,8 тисяч ФОПів, замикає трійку Дніпропетровщина — там зареєстрували 15,9 тисяч нових бізнесів.

Війна змінила також й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Так, перед початком повномасштабного вторгнення перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів посідав КВЕД «Комп'ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність», а категорії «Надання інформаційних послуг» та «Надання інших індивідуальних послуг» обіймали третю та четверту позиції.

Рік великої війни змінив ситуацію — у 2022 до топу увірвалися ФОПи, пов’язані з торгівлею. Нові фопи-програмісти посунулися на друге місце, поступаючись бізнесам у сфері роздрібної торгівлі. Третє місце посідають справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги обіймають 5 та 7 місця у переліку відповідно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 березня 2023, 10:51
#
В стране зарегистрировано
всего 2440тыс ФОПов…
+
0
brigadirius
brigadirius
28 березня 2023, 11:17
#
Логічно. При Щипачі бути невеликою та середньою фірмою неможливо, через блокування податкових накладних. Тому середній та малий бізнес переходить на ФОПи.
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