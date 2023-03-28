Минулої доби українські захисники ліквідували ще 570 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 171 730 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
570 російських окупантів та 7 танків. Втрати ворога за 27 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,
- танків — 3602 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 6966 (+13) од,
- артилерійських систем — 2653 (+15) од,
- РСЗВ - 525 (+2) од,
- засоби ППО - 277 (+0) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2235 (+19),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5502 (+9) од,
- спеціальна техніка — 287 (+2).
Джерело: Мінфін
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