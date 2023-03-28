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28 березня 2023, 11:50 Читать на русском

В Грузії українці можуть отримати фінансову допомогу: деталі

Українці, які наразі перебувають у Грузії, можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від команди Unite Together. Грошову підтримку нададуть 1 200 біженцям. Про це пише uamedia.eu.

Українці, які наразі перебувають у Грузії, можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від команди Unite Together.
Фото: bbc.com

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Допомога біженцям

Кошти нададуть тим, хто має складне фінансове становище та приїхали до Грузії після 1 лютого 2022 року.

Програма надає фінансову підтримку в розмірі 255 ларі (3 230 гривень) на одну людину протягом березня — червня 2023 року (чотири платежі). Перший платіж відбудеться у квітні.

Для отримання виплати людина має відповідати одному з критеріїв вразливості:

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно заповнитизаявку.

    • старше 60 років (за датою народження);
    • мати багатодітну родину (троє та більше дітей до 18 років);
    • бути одинокою матір'ю/ батьком, що самостійно виховує неповнолітніх дітей та має відповідні документи.
Джерело: Мінфін
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