В Грузії українці можуть отримати фінансову допомогу: деталі

Українці, які наразі перебувають у Грузії, можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від команди Unite Together. Грошову підтримку нададуть 1 200 біженцям. Про це пише uamedia.eu.

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Допомога біженцям

Кошти нададуть тим, хто має складне фінансове становище та приїхали до Грузії після 1 лютого 2022 року.

Програма надає фінансову підтримку в розмірі 255 ларі (3 230 гривень) на одну людину протягом березня — червня 2023 року (чотири платежі). Перший платіж відбудеться у квітні.

Для отримання виплати людина має відповідати одному з критеріїв вразливості:

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно заповнитизаявку.