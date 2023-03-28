В Грузії українці можуть отримати фінансову допомогу: деталі

Українці, які наразі перебувають у Грузії, можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від команди Unite Together. Грошову підтримку нададуть 1 200 біженцям. Про це пише uamedia.eu.
В Грузії українці можуть отримати фінансову допомогу: деталі
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Допомога біженцям
Кошти нададуть тим, хто має складне фінансове становище та приїхали до Грузії після 1 лютого 2022 року.
Програма надає фінансову підтримку в розмірі 255 ларі (3 230 гривень) на одну людину протягом березня — червня 2023 року (чотири платежі). Перший платіж відбудеться у квітні.
Для отримання виплати людина має відповідати одному з критеріїв вразливості:
Для того, щоб отримати допомогу, потрібно заповнитизаявку.
-
- старше 60 років (за датою народження);
- мати багатодітну родину (троє та більше дітей до 18 років);
- бути одинокою матір'ю/ батьком, що самостійно виховує неповнолітніх дітей та має відповідні документи.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі