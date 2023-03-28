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28 березня 2023, 11:27 Читать на русском

Фільм «Памфір» зібрав 2,4 млн грн у перший вікенд

З 23 по 26 березня українська драма «Памфір» зібрала 2,4 млн грн у кінотеатральному прокаті, обігнавши за результатом першого вікенду драми «Мирний-21» Ахтема Сеітаблаєва та «Щедрик» Олесі Моргунець-Ісаєнко. Про це пише Forbes.ua.

З 23 по 26 березня українська драма «Памфір» зібрала 2,4 млн грн у кінотеатральному прокаті, обігнавши за результатом першого вікенду драми «Мирний-21» Ахтема Сеітаблаєва та «Щедрик» Олесі Моргунець-Ісаєнко.
Фото: life.pravda.com.ua

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Що відомо

У перший вікенд на фільм «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука прийшло майже 16 000 глядачів.

Історична драма «Мирний-21» у перший вікенд кінотеатрального прокату зібрала 1,9 млн грн, «Щедрик» — понад 1 млн грн, а «Максим Оса» — майже 956 000 грн, кажуть у Film.ua Group.

Втім, «Памфіру» не вдалося обійти фільм «Ціна правди», який у перші дні показу в Україні зібрав майже 4 млн грн та більш як 40 000 глядачів.

Прем'єра стрічки «Памфір» відбулась у «Двотижневику режисерів» Каннського кінофестивалю. Сюжет описує історію родини з Буковини.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 березня 2023, 13:48
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Без очков прочитал как 2,4 млрд, вместо 16 000 показалось как 16 млн. У меня минус 18,это так для тцк.
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