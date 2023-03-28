Фільм «Памфір» зібрав 2,4 млн грн у перший вікенд

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У перший вікенд на фільм «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука прийшло майже 16 000 глядачів.

Історична драма «Мирний-21» у перший вікенд кінотеатрального прокату зібрала 1,9 млн грн, «Щедрик» — понад 1 млн грн, а «Максим Оса» — майже 956 000 грн, кажуть у Film.ua Group.

Втім, «Памфіру» не вдалося обійти фільм «Ціна правди», який у перші дні показу в Україні зібрав майже 4 млн грн та більш як 40 000 глядачів.

Прем'єра стрічки «Памфір» відбулась у «Двотижневику режисерів» Каннського кінофестивалю. Сюжет описує історію родини з Буковини.