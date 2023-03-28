Україна за пів місяця експортувала 3,8 мільйона тонн агропродукції

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Експорт агропродукції

У міністерстві зазначили, що поставки за деякими с/г культурами суттєво не змінилися у порівнянні з останнім місяцем зими. Найбільше з-поміж усіх культур зменшилися (на 153 тис. тонн) відвантаження пшениці — до 827 тис. т. А от поставки кукурудзи незначно зросли.

За першу половину березня цієї культури вивезено на 250 тис. т більше, ніж за 15 днів лютого, — 2 млн т.

За половину місяця відбулося незначне зростання у поставках соняшникової олії — на 18 тис. т, до 248,1 тис. т. Натомість майже на 80 тис. т зменшилися відвантаження шроту: 165,8 тис. т за половину березня проти 246 тис. т за два тижні лютого.

Малопомітне зменшення спостерігається та у відправках ячменю. Його вивезено на 9 тис. т менше за два тижні березня, ніж за той же період лютого — 152,3 тис. т. Майже незмінними є поставки сої — 227 тис. т. Зростання відбулося лише на 7 тис. т.

Експорт ріпаку незначно збільшився. За 15 днів березня експортовано 39,6 тис. т, це на 5 тис. т більше, ніж було за перші два тижні лютого.

Поставки насіння соняшнику у березні зросли на 25 тис. т — до 108 тис. т. Відправки олії соєвої збільшено з 11,5 тис. т до 14 тис. т.

У відсотках за 15 днів березня найбільше експортовано кукурудзи — 53,3%, далі йдуть пшениця — 21,7%, соняшникова олія — 6,5%, боби — 5,9%, 4,3% — шроти, 4% — ячмінь, 2,8% — насіння соняшнику, 1,04% — ріпаку, 0,4% — соєвої олії.

За першу половину березня портами (морськими та річковими) відправлено 3 млн т, залізницею — 508,3 тис. т, автомобілем — 248,2 тис. т, поромом — 55,3 тис. т.

Загалом з 1 березня 2022 року по 15 березня 2023-го Україна відвантажила 54,6 млн т зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки. Із них — 23,4 млн т кукурудзи та 12,2 млн т пшениці. Третє місце посідає олія соняшникова — 4,3 млн т.