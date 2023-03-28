України за першу половину березня експортувала 3,8 млн тонн агропродукції, це на 100 тис. тонн більше, ніж за 15 днів лютого. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Україна за пів місяця експортувала 3,8 мільйона тонн агропродукції
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Експорт агропродукції
У міністерстві зазначили, що поставки за деякими с/г культурами суттєво не змінилися у порівнянні з останнім місяцем зими. Найбільше з-поміж усіх культур зменшилися (на 153 тис. тонн) відвантаження пшениці — до 827 тис. т. А от поставки кукурудзи незначно зросли.
За першу половину березня цієї культури вивезено на 250 тис. т більше, ніж за 15 днів лютого, — 2 млн т.
За половину місяця відбулося незначне зростання у поставках соняшникової олії — на 18 тис. т, до 248,1 тис. т. Натомість майже на 80 тис. т зменшилися відвантаження шроту: 165,8 тис. т за половину березня проти 246 тис. т за два тижні лютого.
Малопомітне зменшення спостерігається та у відправках ячменю. Його вивезено на 9 тис. т менше за два тижні березня, ніж за той же період лютого — 152,3 тис. т. Майже незмінними є поставки сої — 227 тис. т. Зростання відбулося лише на 7 тис. т.
Експорт ріпаку незначно збільшився. За 15 днів березня експортовано 39,6 тис. т, це на 5 тис. т більше, ніж було за перші два тижні лютого.
Поставки насіння соняшнику у березні зросли на 25 тис. т — до 108 тис. т. Відправки олії соєвої збільшено з 11,5 тис. т до 14 тис. т.
У відсотках за 15 днів березня найбільше експортовано кукурудзи — 53,3%, далі йдуть пшениця — 21,7%, соняшникова олія — 6,5%, боби — 5,9%, 4,3% — шроти, 4% — ячмінь, 2,8% — насіння соняшнику, 1,04% — ріпаку, 0,4% — соєвої олії.
За першу половину березня портами (морськими та річковими) відправлено 3 млн т, залізницею — 508,3 тис. т, автомобілем — 248,2 тис. т, поромом — 55,3 тис. т.
Загалом з 1 березня 2022 року по 15 березня 2023-го Україна відвантажила 54,6 млн т зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки. Із них — 23,4 млн т кукурудзи та 12,2 млн т пшениці. Третє місце посідає олія соняшникова — 4,3 млн т.
Коментарі - 4
Бо ціни в магазинах не відображають кількість вирощенної агропродукції, вищі аніж в тих країнах де не вирощують.