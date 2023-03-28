Іноземців зобов'яжуть платити «десятину» за вихід з Росії

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що документ

З документа випливає, що у разі продажу своїх активів з дисконтом нижче 90% нерезиденти повинні внести до бюджету РФ не менше 5% від їхньої ринкової вартості.

Якщо дисконт перевищує 90%, то внесок має становити щонайменше 10%. Раніше передбачалося, що внесок становитиме 10% від суми угоди у будь-якому випадку.

Ще в березні 2022 року уряд затвердив правило, згідно з яким угоди російських компаній із громадянами та компаніями з недружніх країн мають бути узгоджені комісією з контролю за здійсненням іноземних інвестицій.

Згідно з останніми поправками, дозвіл комісії буде потрібний для подальшого продажу або передачі таких цінних паперів.