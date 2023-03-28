Компанії з недружніх країн при виході з російських активів мають сплатити добровільний внесок, що становить від 5% від ринкової вартості. Це випливає з опублікованого на сайті Мінфіну РФ витягу, пише російський Комерсант.
Іноземців зобов'яжуть платити «десятину» за вихід з Росії
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Про що документ
З документа випливає, що у разі продажу своїх активів з дисконтом нижче 90% нерезиденти повинні внести до бюджету РФ не менше 5% від їхньої ринкової вартості.
Якщо дисконт перевищує 90%, то внесок має становити щонайменше 10%. Раніше передбачалося, що внесок становитиме 10% від суми угоди у будь-якому випадку.
Ще в березні 2022 року уряд затвердив правило, згідно з яким угоди російських компаній із громадянами та компаніями з недружніх країн мають бути узгоджені комісією з контролю за здійсненням іноземних інвестицій.
Згідно з останніми поправками, дозвіл комісії буде потрібний для подальшого продажу або передачі таких цінних паперів.
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