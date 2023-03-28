Столичні ТРЦ працюватимуть за новим графіком

Так, з 26 березня у зв'язку зі скороченням комендантської години з 00:00 до 05:00 час роботи торгцентрів було збільшено.

Оновлений графік роботи

ТРЦ Gulliver. Торгова галерея, кінотеатр: з 10:00 до 22:00; боулінг: з 12:00 до 22:00; супермаркет «Сільпо»: з 07:00 до 24:00. Щодня

ТРЦ River Mall. Торговельні приміщення: з 10:00 до 22:00; супермаркет «Сільпо»: з 09:00 до 22:00 — до 31 березня, а з 1 квітня — з 09:00 до 23:00. Без вихідних.

ТРЦ Respublika Park. Торговельні приміщення: з 10:00 до 22:00, супермаркет «Сільпо» з 09:00 до 23:00, кінотеатр з 10:00 до 23:00. Щодня

ТРЦ «Проспект».Торгова галерея: з 10:00 до 22:00; супермаркет «Ашан»: з 8:00 до 22:00; щоденно.

ТРЦ «Аладдін»: час роботи з 10:00 до 22:00; без вихідних.

ТРЦ Skymall: час роботи з 10:00 до 21:00. Щодня.

Додамо, що через скорочення комендантської години в Києві продовжать роботу також магазини, ресторани, інші громадські заклади, але з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли вчасно дістатися додому.