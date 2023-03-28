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28 березня 2023, 9:26 Читать на русском

Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами подала до суду на Binance. Біржа прокоментувала (оновлено)

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) звинувачує Binance у порушенні політики інсайдерської торгівлі, пише CNBC.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) звинувачує Binance у порушенні політики інсайдерської торгівлі, пише CNBC.►Підписуйтесь на «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоУ позові йдеться, що біржа торгувала на власній платформі з 300 рахунками, пов'язаними з головою майданчика Чанпеном Чжао.
Фото: depositphotos

►Підписуйтесь на «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

У позові йдеться, що біржа торгувала на власній платформі з 300 рахунками, пов'язаними з головою майданчика Чанпеном Чжао. Також комісія стверджує, що рахунки були звільнені від політики компанії щодо «інсайдерської торгівлі».

Також Binance звинувачують у пропозиції незареєстрованих ф'ючерсних та опціонних контрактів американським трейдерам — порушення закону про цінні папери.

Звинувачення може порушити роботу біржі та потенційно є лише першим ударом у регулятивному переслідуванні найбільшої у світі криптовалютної біржі, пише CNBC.

Окрім вилучення грошей та грошових витрат, у позові CFTC міститься прохання до суду накласти додаткові заходи, включаючи заборони на торгівлю та реєстрацію.

Коментар Binance

«Скарга, подана CFTC, є несподіваною та невтішною, оскільки ми співпрацюємо з CFTC більше двох років. Однак, ми маємо намір продовжувати співпрацю з регуляторами в США та в усьому світі. Найкращий шлях — захистити наших користувачів і співпрацювати з регуляторами для розробки чіткого, продуманого регуляторного поля.

Протягом останніх двох років ми збільшили інвестиції, щоб переконатися, що на нашій платформі немає активних користувачів із США. За цей період наша команда з комплаєнсу зросла зі 100 до близько 750 спеціалістів, у тому числі майже 80 співробітників мають попередній досвід роботи в правоохоронних або регуляторних органах і приблизно 260 співробітників — професійні сертифікати з комплаєнсу.

Ми інвестували додатково $80 млн США на зовнішніх партнерів, включаючи KYC вендорів, моніторинг транзакцій, ринкову аналітику і інструменти для розслідування, які підтримують наші програми комплаєнсу", — прокоментували в компанії.

Як зазначили в Binance, згідно з очікуваннями регуляторів у всьому світі, біржа запровадили надійний підхід «трьох ліній захисту» до ризиків і комплаєнсу, який включає, але не обмежується:

  • Впровадження обов’язкової процедури KYC для всіх користувачів у всьому світі.
  • Застосування блокування країни для всіх, хто є резидентом США.
  • Блокування всіх, хто ідентифікований як громадянин США, незалежно від того, де вони проживають у світі.
  • Блокування для будь-яких пристроїв, які використовують стільниковий оператор США.
  • Блокування входу з будь-якої IP-адреси в США.
  • Запобігання внесенню депозитів і зняттю за кредитними картками банків США.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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