Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами подала до суду на Binance. Біржа прокоментувала (оновлено)

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Що відомо

У позові йдеться, що біржа торгувала на власній платформі з 300 рахунками, пов'язаними з головою майданчика Чанпеном Чжао. Також комісія стверджує, що рахунки були звільнені від політики компанії щодо «інсайдерської торгівлі».

Також Binance звинувачують у пропозиції незареєстрованих ф'ючерсних та опціонних контрактів американським трейдерам — порушення закону про цінні папери.

Звинувачення може порушити роботу біржі та потенційно є лише першим ударом у регулятивному переслідуванні найбільшої у світі криптовалютної біржі, пише CNBC.

Окрім вилучення грошей та грошових витрат, у позові CFTC міститься прохання до суду накласти додаткові заходи, включаючи заборони на торгівлю та реєстрацію.

Коментар Binance

«Скарга, подана CFTC, є несподіваною та невтішною, оскільки ми співпрацюємо з CFTC більше двох років. Однак, ми маємо намір продовжувати співпрацю з регуляторами в США та в усьому світі. Найкращий шлях — захистити наших користувачів і співпрацювати з регуляторами для розробки чіткого, продуманого регуляторного поля.

Протягом останніх двох років ми збільшили інвестиції, щоб переконатися, що на нашій платформі немає активних користувачів із США. За цей період наша команда з комплаєнсу зросла зі 100 до близько 750 спеціалістів, у тому числі майже 80 співробітників мають попередній досвід роботи в правоохоронних або регуляторних органах і приблизно 260 співробітників — професійні сертифікати з комплаєнсу.

Ми інвестували додатково $80 млн США на зовнішніх партнерів, включаючи KYC вендорів, моніторинг транзакцій, ринкову аналітику і інструменти для розслідування, які підтримують наші програми комплаєнсу", — прокоментували в компанії.

Як зазначили в Binance, згідно з очікуваннями регуляторів у всьому світі, біржа запровадили надійний підхід «трьох ліній захисту» до ризиків і комплаєнсу, який включає, але не обмежується: