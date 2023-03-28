В Україні пік цін на овочі. Що очікувати далі

Щороку в цей час овочі найдорожчі, бо на їхню вартість впливає сезонність, але в 2023 році вплинуло ще два фактори: енергетичні криза й окупація. Ціни знижуватимуться з появою нового врожаю. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

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Пік цін

«Україна проходить пік цін на овочі. Хоча до ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресор завадила збереженню великої частину врожаю. Другий — багато овочів, перш за все, цибулі і моркви, вирощувалися в Херсонській і Запорізькій областях. Через окупацію овочі не були доступні українському споживачеві», — заявив Висоцький.

Водночас він підкреслив, що цього року аграрії планують збільшити посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі. Тому очікується більший урожай.

Висоцький також наголосив, що Мінагрополітики працює над стабілізацією цін.

«Міністерство аграрної політики та продовольства працює над тим, щоб максимально наповнити ринок і стабілізувати ціни. Цим треба займатися не через регулювання чи обмеження, а ринкові механізми. Бо регулювання цін, як показує практика, реалізується в тіньовий обіг», — підкреслив заступник міністра.

Що кажуть аналітики

Цієї весни в Україні очікується зміна цін на продукти харчування. При цьому ціни підвищаться на молочну продукцію, свинину, огірки та помідори, а курятина, яйця, борошно, хліб та гречана крупа подешевшають.