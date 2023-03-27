Банки минулого тижня видали 1,6 мільярда гривень доступних кредитів

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Кредитування банків

«За минулий тиждень у межах Програми видано 370 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 302 кредитних договорів на суму 1,3 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 58 821 кредит на загальну суму 185,58 млрд грн, з яких 38 768 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 78,65 млрд гривень.

На що видавалися кредити

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 23 999 кредитних договорів на загальну суму 95,96 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 18 292 кредитних договори на суму 52 млрд грн), з яких: 0,87 млрд грн — на інвестиційні цілі, 7,33 млрд грн — як антикризові кредити, 4,37 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 26,54 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 56,76 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Нагадаємо

Урядова програма «Доступні кредити 5−7−9%» стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.