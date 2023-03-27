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27 березня 2023, 19:02 Читать на русском

Нацбанк анулював ліцензії восьми фінансових установ

Нацбанк анулював ліцензії восьми небанківським установам, чотири небанківські фінансові установи виключив з Держреєстру фінустанов та дві небанківські установи — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк анулював ліцензії восьми небанківським установам, чотири небанківські фінансові установи виключив з Держреєстру фінустанов та дві небанківські установи — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
https://lb.ua/

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На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

  • ТОВ «ІГроші»;
  • ТОВ «Гвадіана Капітал»;
  • ТОВ «АІА Фінанс Груп»;
  • ТОВ «ФК «Альянс Плюс»;
  • ТОВ «Лізингова компанія «Магніт»;
  • ТОВ «Кар-Інвест»;
  • ТОВ «Є-Розстрочка».

Також на підставі поданої заяви у ТОВ «Альянс Кредіт» анульовано одну ліцензію — на надання послуг з фінансового лізингу.

Також на підставі поданих документів ТОВ «ІГроші», ТОВ «Гвадіана Капітал», ТОВ «АІА Фінанс Груп» та ТОВ «ФК «Альянс Плюс» виключено з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ «Лізингова компанія «Магніт» та ТОВ «Кар-Інвест» — із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 березня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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