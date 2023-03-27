Нацбанк анулював ліцензії восьми небанківським установам, чотири небанківські фінансові установи виключив з Держреєстру фінустанов та дві небанківські установи — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Нацбанк анулював ліцензії восьми фінансових установ
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На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:
- ТОВ «ІГроші»;
- ТОВ «Гвадіана Капітал»;
- ТОВ «АІА Фінанс Груп»;
- ТОВ «ФК «Альянс Плюс»;
- ТОВ «Лізингова компанія «Магніт»;
- ТОВ «Кар-Інвест»;
- ТОВ «Є-Розстрочка».
Також на підставі поданої заяви у ТОВ «Альянс Кредіт» анульовано одну ліцензію — на надання послуг з фінансового лізингу.
Також на підставі поданих документів ТОВ «ІГроші», ТОВ «Гвадіана Капітал», ТОВ «АІА Фінанс Груп» та ТОВ «ФК «Альянс Плюс» виключено з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ «Лізингова компанія «Магніт» та ТОВ «Кар-Інвест» — із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 березня 2023 року.
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