Нацбанк анулював ліцензії восьми фінансових установ

На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

ТОВ «ІГроші»;

ТОВ «Гвадіана Капітал»;

ТОВ «АІА Фінанс Груп»;

ТОВ «ФК «Альянс Плюс»;

ТОВ «Лізингова компанія «Магніт»;

ТОВ «Кар-Інвест»;

ТОВ «Є-Розстрочка».

Також на підставі поданої заяви у ТОВ «Альянс Кредіт» анульовано одну ліцензію — на надання послуг з фінансового лізингу.

Також на підставі поданих документів ТОВ «ІГроші», ТОВ «Гвадіана Капітал», ТОВ «АІА Фінанс Груп» та ТОВ «ФК «Альянс Плюс» виключено з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ «Лізингова компанія «Магніт» та ТОВ «Кар-Інвест» — із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 березня 2023 року.