Курс валют на вечір 27 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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Валюта Відкриття 27 березня Закриття 27 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,35/39,75 39,42/39,82 7/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,50 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,35 євро — 41,00−41,15 грн.

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