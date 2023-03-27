До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 27 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 27 березня
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Закриття 27 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,35/39,75
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39,42/39,82
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7/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,50 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,35 євро — 41,00−41,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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