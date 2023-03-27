Morgan Stanley назвав сезон звітності головним ризиком для акцій США

У Morgan Stanley вважають, що на тлі нещодавніх потрясінь у банківському секторі прогнози щодо прибутків американських компаній виглядають надмірно завищеними, повідомив Bloomberg. Після публікації звітів за перший квартал американські акції можуть обвалитися, попередили у банку.
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Прогноз Morgan Stanley
З середини квітня американські компанії почнуть оприлюднювати свої результати за перший квартал цього року.
На думку стратега Morgan Stanley Майкла Вілсона, корпоративні прибутки продовжать знижуватися. При цьому відновлюватимуться вони лише у другому півріччі, вважає експерт.
«Враховуючи події останніх кількох тижнів, ми думаємо, що прогнози прибутку виглядають все більш і більш нереалістичними», — вважає Майкл Вілсон. Негативний вплив на маржу від підвищеної інфляції, як і раніше, недооцінений, додав він. Це створює ризик різкого падіння над ринком акцій.
Індекс S&P 500, що включає акції 500 найбільших за капіталізацією американських компаній із різних секторів економіки, зростав протягом майже двох кварталів.
У Morgan Stanley очікують, що в першому півріччі ринок акцій США чекає на розпродаж, а індекс S&P 500 повторно протестує мінімуми середини жовтня минулого року і, можливо, навіть впаде до рівня 3000 пунктів.
У другому півріччі ринок акцій чекає на відновлення, проте до кінця року індекс не зможе повністю відіграти втрати. За підсумками торгів у п'ятницю, 24 березня, індекс S&P 500 закрився на рівні 3970,99 пунктів. Базовий сценарій Morgan Stanley передбачає, що індекс S&P 500 до кінця року перебуватиме на рівні 3900 пунктів, тобто приблизно на 2% нижче за рівень закриття в п'ятницю.
Аналітики JPMorgan Chase також вважають, що перший квартал 2023 року, ймовірно, став найвищою точкою для ринку американських акцій цього року. Вони не очікують «фундаментального покращення співвідношення ризику та винагороди за акціями» доти, доки ФРС США не подасть сигнал про зниження ставок.
Ставка ФРС
З березня минулого року регулятор США підвищив облікову ставку з майже нульового рівня до діапазону 4,75−5% для боротьби з інфляцією, яка досягла максимального рівня більш ніж за 40 років.
ФРС за підсумками засідання дала зрозуміти, що цикл підвищення ставок ще не завершено, незважаючи на ризик посилення банківської кризи.
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