Morgan Stanley назвав сезон звітності головним ризиком для акцій США

Прогноз Morgan Stanley

З середини квітня американські компанії почнуть оприлюднювати свої результати за перший квартал цього року.

На думку стратега Morgan Stanley Майкла Вілсона, корпоративні прибутки продовжать знижуватися. При цьому відновлюватимуться вони лише у другому півріччі, вважає експерт.

«Враховуючи події останніх кількох тижнів, ми думаємо, що прогнози прибутку виглядають все більш і більш нереалістичними», — вважає Майкл Вілсон. Негативний вплив на маржу від підвищеної інфляції, як і раніше, недооцінений, додав він. Це створює ризик різкого падіння над ринком акцій.