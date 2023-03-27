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27 березня 2023, 16:45 Читать на русском

Аналітик RoboForex: рішення надати відстрочку не вплинуло на курс українських цінних паперів

Група кредиторів України з країн G-7 погодилася надати відстрочку за позиками до 2027 року, коли має закінчитися програма співпраці з МВФ. Слід зазначити, що подібний крок був очікуваний на тлі військового конфлікту.

Для України набагато вигідніше було б часткове списання боргу, а залишок кредитів можна було б реструктуризувати, збільшивши термін погашення та знизивши відсоткову ставку за ними. Подібний крок дозволив би докорінно змінити ситуацію, тому що відстрочка є лише півзаходом. Якщо бойові дії затягнуться до кінця нинішнього року, то кредиторам доведеться надати ще одну відстрочку. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Кредитно-дефолтні свопи України CDS (б. п.). Джерело: dragon-capital.com

Після першого та єдиного на сьогоднішній момент раунду переговорів між делегаціями України та РФ у Білорусі котирування кредитно- дефолтних свопів нашої країни CDS (фінансового інструменту для страховки від дефолту емітента облігацій) почали знижуватися. Графік демонструє їхній «обвал» до 64,39%. Однак після початку конфлікту в Донецькій та Луганській областях цей показник з кінця квітня почав зростати, іноді знижуючись у рамках корекції. Після успіхів ЗСУ у Харківській області та під Херсоном настрої інвесторів суттєво покращилися. Поточні значення курсів CDS вже давно вищі за рекордні позначки 2015 року, коли в ОРДЛО йшли активні бойові дії і українська делегація вела переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу країни.У результаті із середини серпня минулого року графік практично статичний.

Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2029 році станом на 27.03.2023 (%). Джерело: www.worldgovernmentbonds.com

Вартість євробондів оновила історичний мінімум, опустившись до позначки 17,0% від номіналу. На даний момент прибутковість цих паперів, як і раніше, залишається на «сміттєвих» позначках близько 24,7%. Аналітик вважає, що у 2029 році терміни погашення за держоблігаціями будуть знову переглянуті, оскільки ймовірність суттєвого покращення економічної ситуації до найближчих кількох років є дуже низькою. Україна, як і зараз, потребуватиме зниження «боргового тягаря» на держбюджет.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 38,60, а євро досяг позначки 40,10. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти.

Джерело: Мінфін
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