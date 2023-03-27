Укрзалізниця повертатиме повну вартість квитка після відправлення потяга

Зазначається, що 25 березня вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Відтак, офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення потяга (раніше — не менше ніж за 9 годин).

Також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як було раніше) після відправлення потяга, але не більше, ніж за годину після відправлення… Вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка після відправлення можливо тільки офлайн.

Водночас офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів. Раніше оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн.

До того ж урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси, уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин.

Крім того, введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало. Це місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.