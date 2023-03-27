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27 березня 2023, 12:21 Читать на русском

Уоррен Баффет за 2022 рік знову отримав зарплату лише у $100 тисяч

У 2022 році голова інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Уоррен Баффет отримав зарплату в $100 тис. Таку суму інвестор отримує вже понад 40 років, пише Business Insider.

У 2022 році голова інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Уоррен Баффет отримав зарплату в $100 тис.

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Зарплата Баффета

З $100 тис., які отримав Баффет, $50 тис. він повернув Berkshire Hathaway як компенсацію за те, що писав листи та дзвонив за її рахунок, а також залучав співробітників компанії для виконання доручень у своїх особистих справах.

Премій та бонусів Баффет не отримував, але на його охорону Berkshire Hathaway минулого року витратила втричі більше зарплати.

Для порівняння, у 2021 році середня річна зарплата генерального директора компанії із S&P 500 склала $18 млн.

Баффет посідає п'яте місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg зі статками $104 млрд. Більшість активів мільярдера — це акції класу, А конгломерату Berkshire Hathaway на суму понад $100 млрд.

Видання зазначає, що відносно невелика зарплата дозволяє Баффету зменшити податок на свої доходи. Податок з акцій компанії інвестору доведеться заплатити лише у разі їхнього продажу.

Баффет, відомий своєю скромністю, переконаний у тому, що керівники компаній мають бути зацікавлені у їхньому успіху на довгостроковому горизонті. Інвестор раніше попереджав, що величезні зарплати, великі бонуси та короткострокові опціони на акції заохочують «короткострокове мислення» у керівництві бізнесу.

Раніше мільярдер пообіцяв пожертвувати понад 99% свого статку на благодійність. З 2005 року він передав уже близько половини свого пакету в Berkshire Hathaway до Фонду Білла та Мелінди Гейтс та інших благодійних організацій.

Баффет також починаючи з 2000 року проводить щорічні благодійні обіди (їх не було лише у 2020 та 2021 роках). 2022 року інвестор також провів свій благодійний обід, за який невідомий заплатив рекордні $19 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
27 березня 2023, 15:50
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Ахахахаха…ну конечно. Пол Гетти вообще бомжом был.
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