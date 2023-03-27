Уоррен Баффет за 2022 рік знову отримав зарплату лише у $100 тисяч

З $100 тис., які отримав Баффет, $50 тис. він повернув Berkshire Hathaway як компенсацію за те, що писав листи та дзвонив за її рахунок, а також залучав співробітників компанії для виконання доручень у своїх особистих справах.

Премій та бонусів Баффет не отримував, але на його охорону Berkshire Hathaway минулого року витратила втричі більше зарплати.