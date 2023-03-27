У межах проєкту «Міць. Українська кам’яна» через платформу United24 вдалося зібрати 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для українських розвідників. Розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі.
«Міць. Українська кам’яна»: від продажу солі на дрони-камікадзе зібрали 58,8 мільйона
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Що відомо
«Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці. А також внескам наших донорів та бізнесу, який більше року безупинно підтримує армію», — зазначив він.
Як додав міністр, наприкінці проєкту Rozetka та «Сільпо» взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину покрили донори United24.
«Тож кожна гривня збору (500 грн з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе. Щоб усі українські міста були звільнені якнайшвидше», — додав Федоров.
Ще понад 8 млн грн зібрали завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», до річниці повномасштабного вторгнення ДП «Артемсіль» та платформа United24 презентували спеціальну партію солі - «Міць. Українська кам’яна». Сіль розфасували у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 тис. пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара.
З 21 лютого сіль можна було придбати в мережі «Сільпо», а також онлайн на Rozetka.
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