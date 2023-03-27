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27 березня 2023, 11:35 Читать на русском

«Міць. Українська кам’яна»: від продажу солі на дрони-камікадзе зібрали 58,8 мільйона

У межах проєкту «Міць. Українська кам’яна» через платформу United24 вдалося зібрати 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для українських розвідників. Розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі.

У межах проєкту «Міць.

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Що відомо

«Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці. А також внескам наших донорів та бізнесу, який більше року безупинно підтримує армію», — зазначив він.

Як додав міністр, наприкінці проєкту Rozetka та «Сільпо» взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину покрили донори United24.

«Тож кожна гривня збору (500 грн з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе. Щоб усі українські міста були звільнені якнайшвидше», — додав Федоров.

Ще понад 8 млн грн зібрали завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», до річниці повномасштабного вторгнення ДП «Артемсіль» та платформа United24 презентували спеціальну партію солі - «Міць. Українська кам’яна». Сіль розфасували у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 тис. пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара.

З 21 лютого сіль можна було придбати в мережі «Сільпо», а також онлайн на Rozetka.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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