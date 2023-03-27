Фінансування пенсій за березень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 57,6 млрд грн, в тому числі 10,2 млрд грн — на виплату пенсій через Укрпошту, 47,4 млрд грн — через уповноважені банки. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій на березень. Виплачено — 57,6 мільярда
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Фінансування пенсій
Крім того, у березні профінансовано:
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5,7 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;
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2,11 млрд грн — на страхові виплати, в тому числі 1,23 млрд грн — на оплату лікарняних.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Однак це не індексація, а саме перерахунок.
Джерело: Мінфін
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