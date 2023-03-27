Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій на березень. Виплачено — 57,6 мільярда

Фінансування пенсій

Крім того, у березні профінансовано:

5,7 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;

2,11 млрд грн — на страхові виплати, в тому числі 1,23 млрд грн — на оплату лікарняних.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Однак це не індексація, а саме перерахунок.