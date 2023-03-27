Американський банк купує більшу частину збанкрутілого Silicon Valley Bank

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

27 березня 2023, 10:04 Читать на русском

Американський банк купує більшу частину збанкрутілого Silicon Valley Bank

Американський First Citizens Bank купує більшу частину збанкрутілого на початку березня банку Silicon Valley Bank. Про це йдеться в заявах американських регуляторів, пише ЕП з посиланням на Financial Times.

Американський First Citizens Bank купує більшу частину збанкрутілого на початку березня банку Silicon Valley Bank.
Фото: wikipedia

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

First Citizens Bank візьме на себе всі $119 млрд депозитів SVB, а також отримає контроль над кредитами SVB і керуватиме його 17 відділеннями. Банк придбає близько $72 млрд активів SVB зі знижкою, залишивши близько $90 млрд цінних паперів та інших активів у Федеральної корпорації гарантування депозитів.

Оголошуючи про угоду, регулятор заявив, що банкрутство SVB може коштувати її Фонду страхування вкладів, який утримується за рахунок банків-членів, близько $20 млрд.

First Citizens, який називає себе найбільшим сімейним банком країни, був одним з найбільших покупців проблемних банків в останні роки. З 2008 року відбулося майже 20 угод про купівлю у банківському секторі за підтримки Корпорації.

Приєднання бізнесу SVB значно збільшить розмір First Citizens, який на кінець минулого року мав трохи більше $100 млрд активів та майже $90 млрд депозитів, що робить його 36-м найбільшим банком США за розміром активів.

Читайте: Найбільше банкрутство з часів фінкризи: В США закрили банк Кремнієвої долини

Ринкова вартість First Citizens Bank становить близько $8 млрд.

Ця угода відбулася після аналогічного поглинання Signature Bank банком New York Community Bank.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 10 березня Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії закрив SVB через «недолік ліквідності та неплатоспроможності» і перевів під управління Федеральної корпорації зі страхування вкладів США (FDIC).

Згідно з FDIC, станом на 31 грудня 2022 року загальний обсяг активів SVB становив близько $209 млрд, а загальний обсяг депозитів — близько $175,4 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 24savage и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами