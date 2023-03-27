Американський банк купує більшу частину збанкрутілого Silicon Valley Bank

Американський First Citizens Bank купує більшу частину збанкрутілого на початку березня банку Silicon Valley Bank. Про це йдеться в заявах американських регуляторів, пише ЕП з посиланням на Financial Times.

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Що відомо

First Citizens Bank візьме на себе всі $119 млрд депозитів SVB, а також отримає контроль над кредитами SVB і керуватиме його 17 відділеннями. Банк придбає близько $72 млрд активів SVB зі знижкою, залишивши близько $90 млрд цінних паперів та інших активів у Федеральної корпорації гарантування депозитів.

Оголошуючи про угоду, регулятор заявив, що банкрутство SVB може коштувати її Фонду страхування вкладів, який утримується за рахунок банків-членів, близько $20 млрд.

First Citizens, який називає себе найбільшим сімейним банком країни, був одним з найбільших покупців проблемних банків в останні роки. З 2008 року відбулося майже 20 угод про купівлю у банківському секторі за підтримки Корпорації.

Приєднання бізнесу SVB значно збільшить розмір First Citizens, який на кінець минулого року мав трохи більше $100 млрд активів та майже $90 млрд депозитів, що робить його 36-м найбільшим банком США за розміром активів.

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Ринкова вартість First Citizens Bank становить близько $8 млрд.

Ця угода відбулася після аналогічного поглинання Signature Bank банком New York Community Bank.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 10 березня Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії закрив SVB через «недолік ліквідності та неплатоспроможності» і перевів під управління Федеральної корпорації зі страхування вкладів США (FDIC).

Згідно з FDIC, станом на 31 грудня 2022 року загальний обсяг активів SVB становив близько $209 млрд, а загальний обсяг депозитів — близько $175,4 млрд.