Минулої доби українські захисники ліквідували ще 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 171 160 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
610 російських окупантів та 7 артилерійських систем. Втрати ворога за 26 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 171160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків — 3595 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 6953 (+6) од,
- артилерійських систем — 2638 (+7) од,
- РСЗВ — 523 (+1) од,
- засоби ППО — 277 (+0) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2216 (+0),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5493 (+7) од,
- спеціальна техніка — 285 (+3).
Джерело: Мінфін
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