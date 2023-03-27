Фонд Кеті Вуд викупив акції Coinbase на $17,7 мільйона

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Що відомо

Компанія розподілила покупку таким чином:

флагманський фонд Ark Innovation ETF (ARKK) — 230 599 цінних паперів;

Next Generation Internet (ARKW) — 38329;

Рішення послідувало за частковим продажем акцій біткоїн-біржі на $13,5 млн.

За підсумками торгів 23 березня капіталізація Coinbase звалилася на 14,1%.

Передісторія

Інвестори так відреагували на повідомлення SEC про розслідування щодо процедури лістингу на платформі та її продуктів — Coinbase Prime, Coinbase Wallet та стейкінгового сервісу Coinbase Earn. У компанії заявили про готовність до судового процесу.

Претензії до біржі виникли через місяць після врегулювання конкурентом Kraken звинувачень щодо програми стейкінгу, пропозиція та продаж якої останній «не зареєстрував». Платформа погодилася її закрити і виплатити $30 млн як штраф.

Глава SEC Гері Генслер тоді закликав криптоіндустрію звернути увагу на історію з Кракеном.

До цього керівник Комісії назвав ринок цифрових активів централізованим. Він закликав платформи звернутися до SEC щодо визнання того чи іншого активу інвестиційним контрактом. Також чиновник попередив про можливе переслідування незареєстрованих біткоїн-бірж.

Нагадаємо

У жовтні 2022 року ARK Invest уперше з червня купила цінні папери Coinbase. У листопаді на ці цілі структури компанії, що управляє, витратили ще $21,4 млн, у грудні — $3 млн і $5 млн.

У лютому 2023 року фірма вклала у платформу $6,7 млн і $9,27 млн. До кінця місяця ARK Invest придбала акції Coinbase на суму $16,9 млн.