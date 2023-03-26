Уряд і Фонд державного майна планують відновити велику приватизацію у 2023 році, щоб стимулювати інвестиції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль заявив про плани відновити велику приватизацію цьогоріч
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Операція — приватизація
При цьому більшість державних підприємств планується передати до сфери управління Фонду. Після аналізу діяльності фірм вони будуть або приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку.
Плани на 2023
Також Шмигаль розповів, що на поточний рік заплановано:
- прискорення ліквідації неспроможних підприємств;
- оновлення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації;
- розробку стратегії управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб;
- оптимізацію структури Фонду держмайна.
Нагадаємо
- Приватизацію в Україні призупинили після початку повномасштабної війни.
- У вересні 2022 року було перезапущено приватизацію малих об'єктів держвласності.
- З початку 2023 року від приватизації державних об'єктів до бюджету надійшло 667 мільйонів гривень.
Джерело: Мінфін
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