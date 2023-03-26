Шмигаль заявив про плани відновити велику приватизацію цьогоріч

Уряд і Фонд державного майна планують відновити велику приватизацію у 2023 році, щоб стимулювати інвестиції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Операція — приватизація

При цьому більшість державних підприємств планується передати до сфери управління Фонду. Після аналізу діяльності фірм вони будуть або приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку.

Плани на 2023

Також Шмигаль розповів, що на поточний рік заплановано:

прискорення ліквідації неспроможних підприємств;

оновлення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації;

розробку стратегії управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб;

оптимізацію структури Фонду держмайна.

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