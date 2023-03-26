Минулої доби українські захисники ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 170 550 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
660 російських окупантів та 15 танків. Втрати ворога за 25 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
- танків — 3595 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 6947 (+15) од,
- артилерійських систем — 2631 (+8) од,
- РСЗВ — 522 (+2) од,
- засоби ППО — 277 (+1) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2216 (+2),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5486 (+3) од,
- спеціальна техніка — 282 (+3).
Джерело: Мінфін
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