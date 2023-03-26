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26 березня 2023, 10:04 Читать на русском

Київрада збільшила видатки бюджету Києва на 14 мільярдів

Київська міська рада у четвер, 23 березня, проголосувала за збільшення видатків бюджету столиці України у 2023 році на 14 млрд грн при збереженні доходів майже без змін. Рішення підтримали 73 депутати міської ради, пише LIGA.

Київська міська рада у четвер, 23 березня, проголосувала за збільшення видатків бюджету столиці України у 2023 році на 14 млрд грн при збереженні доходів майже без змін.
Фото: kyiv24.news

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Як змінився бюджет

Згідно з проєктом рішення, доходи бюджету Києва збільшуються з 66,34 млрд грн до 66,38 млрд грн, тоді як видатки — з 66,40 млрд грн до 80,98 млрд грн. Майже все збільшення припало на бюджет розвитку (спеціальний фонд), який зріс із 12,40 млрд грн до 25,84 млрд грн.

Це призвело до збільшення дефіциту спеціального фонду бюджету майже вчетверо — до 21 млрд грн.

Додаткові видатки розпорошені на десятки різних програм, серед яких найбільші:

  • утримання та розвиток мостів/шляхопроводів — 2,25 млрд грн;
  • утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури — 1,33 млрд грн;
  • будівництво об'єктів житлово-комунального господарства — 1,16 млрд грн;
  • аварійні та відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок обстрілів ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 — 1,04 млрд грн;
  • заходи в рамках міської цільової програми «Електронна столиця» — 747 млн грн.

Паралельно зі змінами до міського бюджету депутати проголосували за збільшення Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021−2023 роки.

Загальна сума коштів на будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти міських об'єктів на 2023 рік збільшилась на 11,2 млрд грн і становить 19,2 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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TAN72
TAN72
26 березня 2023, 10:52
#
Одним словом дерибан продолжается,при этом хотят поднять тарифы😎
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
26 березня 2023, 12:12
#
Тут буде розпил:

утримання та розвиток мостів/шляхопроводів — 2,25 млрд грн;
утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури — 1,33 млрд грн;
будівництво об'єктів житлово-комунального господарства — 1,16 млрд грн;
+
0
Abramon
Abramon
26 березня 2023, 12:31
#
За період свого перебування на посаді мера, Кличко Віталій не відкрив жодної нової станції метро. Це вагоме «досягнення». Я розумію «корона», повномасштабна війна, але ж за будівництвом скворєшніків та ТРЦ не до метрополітену.
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