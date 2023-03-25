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25 березня 2023, 17:00 Читать на русском

Україна переходить на літній час: куди крутити стрілки годинників

Україна традиційно переходить на літній час в останню неділю березня. В цьому році це відбудеться в ніч з 25 на 26 березня, а саме о 03:00 ночі за київським часом. Стрілки годинників треба буде перевести на годину вперед.

Україна традиційно переходить на літній час в останню неділю березня.
Фото: pixabay.com

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Зазначимо, що більшість сучасних гаджетів самі перейдуть на літній час, однак деякі пристрої та годинники потрібно буде переводити вручну.

Нагадаємо

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», час переводиться два рази на рік:

  • на літній — в останню неділю березня,
  • на зимовий — в останню неділю жовтня.

Навіщо переходити на літній та зимовий час

У міністерстві економіки України зазначають, час, що діє в Україні взимку, є природним для території нашої країни та відповідає її географічному положенню.

Перехід на літній час відбувається з метою ефективного використання світлої частини доби. Таку практику вперше ввели англійці з метою економії електроенергії.

Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року, а з 1996 року робить це на законодавчому рівні.

У вересні 2011 року Верховна Рада скасовувала переведення годинників на зимовий час, але вже через місяць парламент повернувся до постанови 1996 року.

Прихильники переходу на літній/зимовий час називають такі плюси:

  • економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах,
  • збільшення тривалості світлового дня,
  • зменшення шкідливих викидів і користь для екології.

Противники переведення годинників вказують на такі мінуси:

  • у сучасному світі люди ведуть занадто різний спосіб життя, тому економія електроенергії через переведення часу незначна,
  • у високотехнологічних сферах переведення годинників обходиться дорого,
  • переведення часу змінює біологічні ритми і шкодить здоров'ю.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+15
Три літри
Три літри
25 березня 2023, 17:09
#
Знов ця дуристика. Коли вже відмінять той літній час.

У міністерстві економіки України зазначають, час, що діє в Україні взимку, є природним для території нашої країни та відповідає її географічному положенню.

Додам: Україна від східного до західного кордону майже ідеально вписується в географічні межі свого часового поясу
+
0
mlp711141
mlp711141
25 березня 2023, 17:25
#
Плюсую
+
0
mlp711141
mlp711141
25 березня 2023, 17:22
#
Сторонники перехода на летнее/зимнее время называют следующие плюсы:
экономия электроэнергии в жилом секторе и на производствах,
увеличение продолжительности светового дня,
уменьшение вредных выбросов и польза для экологии.

Первое сомнительно: перевод стрелок туда-сюда — экономия электроэнергии на производстве за счёт переноса части расходов на бытовой сектор. В таком случае лучше заряжать на работе павербанки и использовать их для освещения дома, при этом пусть остальная техника потребляет электричество как и потребляла — её среднесуточный режим не изменится. Можно, конечно и принимать душ по возможности на работе, а дома — когда это невозможно. Подробнее тут: https://minfin.com.ua/blogs/mlp711141/150932/

К слову, я свои часы в среднем раз в 10 дней обнуляю за три-пять минут до полуночи — иначе нет возможности выставить правильное время, а на дату мне наплевать (дальше 13 января не показывают — отстают до полминуты в день)… Поэтому, чтобы не сбрасывать их сегодня в 22:55, я сделал это вчера, а далее, мне их придётся раз в 13 дней сбрасывать в 23:55…

перевод времени изменяет биологические ритмы и вредит здоровью.

Потому я против перевода часов, но, увы, приходится их переводить…
+
0
Три літри
Три літри
25 березня 2023, 17:25
#
економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах,

Ніхто не заважає прихильникам літнього часу вийти на роботу на час раніше.
Взагалі в Україні склалась якась дивна традиція починати працю дуже пізно: у Польщі деяки магазини відчиняються в шість ранку.

збільшення тривалості світлового дня,

Тривалість світового дня залежить від кута Сонця на горизонтом в зеніті, а передвигання стрілок і називання шостої години ранку сьомою не впливає взагалі ніяк. Тим більш що і без переведення стрілок тривалість світлового дня з 22 березня по 22 вересня значно більше, набагато більше ніж треба людині що працює в полі чи на вулиці.

зменшення шкідливих викидів і користь для екології.

Взагалі ніяк не впливає: прихильники прокидаючись раніше так само вмикають світло в туалеті і так само їдуть в ліфті, працюючи за станком чи компьютером споживать рівно стільки ж скільки б спожили без переведення стрілок.

До слова підгонка графіків руху де хай і невелика, але додаткова енергіяяка погано вплине на екологію. Вплив на людину це теж вплив на екологію, якщо вимірювати дрібниці.
+
0
mlp711141
mlp711141
25 березня 2023, 17:43
#
Тривалість світового дня залежить від кута Сонця на горизонтом в зеніті, а передвигання стрілок і називання шостої години ранку сьомою не впливає взагалі ніяк.

Усе вірно. Це збільшення світлового дня на виробництві за рахунок зменшення у побуту. Тобто перекладання витрат працедавця на працівників. Тому я і кажу: заряджати потрібно павербанки на роботі та використовувати цю енергію вдома для освітлення та в дорозі на роботу та з роботи. Так і смартфони теж заряджати на роботі.
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0
vt313
vt313
25 березня 2023, 17:54
#
Экономия ээ реальная. Проверено, перепроверено. Другое дело насколько большая.
Ну и это экономия на пике, поэтому сокращаются выбросы.
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0
mlp711141
mlp711141
25 березня 2023, 18:00
#
По вашему, проще отключить населению свет в вечерний пик? Тогда они станут ходить по кафешкам, если не смогут готовить на электричестве дома. И будут не как рекомендация, а как вынужденная мера таскать электроэнергию павербанками с работы домой — да, так пик можно сгладить, не спорю…
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0
vt313
vt313
25 березня 2023, 18:13
#
Не понял.
Люди живут как живут. Включают свет когда темно, а выключают в 21 — 22. Для простоты в 22.
На зимнем режиме это будет интервал 20 — 22, на летнем — 21 — 22.
Мы сэкономили 1 час включения освещения в жилом секторе.
Другое дело, что светодиодные лампочки потребляют мало и это надо бы пересчитать.
Но есть еще нюансы соседей.
Та же Куба близко к экватору и там это точно не актуально. Но соседи переводят, переводят и они.

Тоже и у нас. Отменят в ЕС, отменим и мы.

Вон в РФ отменили перевод, народу это плохо было.
Типа в ЕС футбол в 20, у нас в 22, а в Москве в 23, а восточнее, в принципе, уже перестали смотреть.
+
0
mlp711141
mlp711141
25 березня 2023, 18:47
#
Смотри: у меня, к примеру, рабочий график с 06:00 до 14:00. Это значит, что я буду ложиться спать в 20:00 по местному времени. Перевод стрелок на час назад будет означать дополнительный час горения лампочек дома. Стоимость электроэнергии 5,61 грн за кВт*ч в быту, около 5 грн на производстве. Три лампочки за лишний час в сутки потребят 7 грн в месяц, это без учёта лампочек в сортире и прихожей.
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0
vt313
vt313
25 березня 2023, 19:23
#
На час вперед.
В 20.00 еще светло, свет не нужен, когда лампочки горят
Такой график работ не типичен.
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0
lohsuper
lohsuper
25 березня 2023, 19:45
#
Скоро цена за Килова́тт-час (кВт⋅ч) будет в пределах 8 гривен и тогда уже мы наэкономим, самое главное побольше дармовой электроэнергии за бугор продавать, а списывать все на войну и Пукина.
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