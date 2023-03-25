Україна переходить на літній час: куди крутити стрілки годинників

Україна традиційно переходить на літній час в останню неділю березня. В цьому році це відбудеться в ніч з 25 на 26 березня, а саме о 03:00 ночі за київським часом. Стрілки годинників треба буде перевести на годину вперед.

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Зазначимо, що більшість сучасних гаджетів самі перейдуть на літній час, однак деякі пристрої та годинники потрібно буде переводити вручну.

Нагадаємо

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», час переводиться два рази на рік:

на літній — в останню неділю березня,

на зимовий — в останню неділю жовтня.

Навіщо переходити на літній та зимовий час

У міністерстві економіки України зазначають, час, що діє в Україні взимку, є природним для території нашої країни та відповідає її географічному положенню.

Перехід на літній час відбувається з метою ефективного використання світлої частини доби. Таку практику вперше ввели англійці з метою економії електроенергії.

Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року, а з 1996 року робить це на законодавчому рівні.

У вересні 2011 року Верховна Рада скасовувала переведення годинників на зимовий час, але вже через місяць парламент повернувся до постанови 1996 року.

Прихильники переходу на літній/зимовий час називають такі плюси:

економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах,

збільшення тривалості світлового дня,

зменшення шкідливих викидів і користь для екології.

Противники переведення годинників вказують на такі мінуси: