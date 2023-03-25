Україна традиційно переходить на літній час в останню неділю березня. В цьому році це відбудеться в ніч з 25 на 26 березня, а саме о 03:00 ночі за київським часом. Стрілки годинників треба буде перевести на годину вперед.
Україна переходить на літній час: куди крутити стрілки годинників
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Зазначимо, що більшість сучасних гаджетів самі перейдуть на літній час, однак деякі пристрої та годинники потрібно буде переводити вручну.
Нагадаємо
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», час переводиться два рази на рік:
- на літній — в останню неділю березня,
- на зимовий — в останню неділю жовтня.
Навіщо переходити на літній та зимовий час
У міністерстві економіки України зазначають, час, що діє в Україні взимку, є природним для території нашої країни та відповідає її географічному положенню.
Перехід на літній час відбувається з метою ефективного використання світлої частини доби. Таку практику вперше ввели англійці з метою економії електроенергії.
Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року, а з 1996 року робить це на законодавчому рівні.
У вересні 2011 року Верховна Рада скасовувала переведення годинників на зимовий час, але вже через місяць парламент повернувся до постанови 1996 року.
Прихильники переходу на літній/зимовий час називають такі плюси:
- економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах,
- збільшення тривалості світлового дня,
- зменшення шкідливих викидів і користь для екології.
Противники переведення годинників вказують на такі мінуси:
- у сучасному світі люди ведуть занадто різний спосіб життя, тому економія електроенергії через переведення часу незначна,
- у високотехнологічних сферах переведення годинників обходиться дорого,
- переведення часу змінює біологічні ритми і шкодить здоров'ю.
Коментарі - 11
У міністерстві економіки України зазначають, час, що діє в Україні взимку, є природним для території нашої країни та відповідає її географічному положенню.
Додам: Україна від східного до західного кордону майже ідеально вписується в географічні межі свого часового поясу
экономия электроэнергии в жилом секторе и на производствах,
увеличение продолжительности светового дня,
уменьшение вредных выбросов и польза для экологии.
Первое сомнительно: перевод стрелок туда-сюда — экономия электроэнергии на производстве за счёт переноса части расходов на бытовой сектор. В таком случае лучше заряжать на работе павербанки и использовать их для освещения дома, при этом пусть остальная техника потребляет электричество как и потребляла — её среднесуточный режим не изменится. Можно, конечно и принимать душ по возможности на работе, а дома — когда это невозможно. Подробнее тут: https://minfin.com.ua/blogs/mlp711141/150932/
К слову, я свои часы в среднем раз в 10 дней обнуляю за три-пять минут до полуночи — иначе нет возможности выставить правильное время, а на дату мне наплевать (дальше 13 января не показывают — отстают до полминуты в день)… Поэтому, чтобы не сбрасывать их сегодня в 22:55, я сделал это вчера, а далее, мне их придётся раз в 13 дней сбрасывать в 23:55…
перевод времени изменяет биологические ритмы и вредит здоровью.
Потому я против перевода часов, но, увы, приходится их переводить…
Ніхто не заважає прихильникам літнього часу вийти на роботу на час раніше.
Взагалі в Україні склалась якась дивна традиція починати працю дуже пізно: у Польщі деяки магазини відчиняються в шість ранку.
збільшення тривалості світлового дня,
Тривалість світового дня залежить від кута Сонця на горизонтом в зеніті, а передвигання стрілок і називання шостої години ранку сьомою не впливає взагалі ніяк. Тим більш що і без переведення стрілок тривалість світлового дня з 22 березня по 22 вересня значно більше, набагато більше ніж треба людині що працює в полі чи на вулиці.
зменшення шкідливих викидів і користь для екології.
Взагалі ніяк не впливає: прихильники прокидаючись раніше так само вмикають світло в туалеті і так само їдуть в ліфті, працюючи за станком чи компьютером споживать рівно стільки ж скільки б спожили без переведення стрілок.
До слова підгонка графіків руху де хай і невелика, але додаткова енергіяяка погано вплине на екологію. Вплив на людину це теж вплив на екологію, якщо вимірювати дрібниці.
Усе вірно. Це збільшення світлового дня на виробництві за рахунок зменшення у побуту. Тобто перекладання витрат працедавця на працівників. Тому я і кажу: заряджати потрібно павербанки на роботі та використовувати цю енергію вдома для освітлення та в дорозі на роботу та з роботи. Так і смартфони теж заряджати на роботі.
Ну и это экономия на пике, поэтому сокращаются выбросы.
Люди живут как живут. Включают свет когда темно, а выключают в 21 — 22. Для простоты в 22.
На зимнем режиме это будет интервал 20 — 22, на летнем — 21 — 22.
Мы сэкономили 1 час включения освещения в жилом секторе.
Другое дело, что светодиодные лампочки потребляют мало и это надо бы пересчитать.
Но есть еще нюансы соседей.
Та же Куба близко к экватору и там это точно не актуально. Но соседи переводят, переводят и они.
Тоже и у нас. Отменят в ЕС, отменим и мы.
Вон в РФ отменили перевод, народу это плохо было.
Типа в ЕС футбол в 20, у нас в 22, а в Москве в 23, а восточнее, в принципе, уже перестали смотреть.
В 20.00 еще светло, свет не нужен, когда лампочки горят
Такой график работ не типичен.