Минулої доби українські захисники ліквідували ще 720 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 169 890 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
720 російських окупантів та 6 танків. Втрати ворога за 24 березня
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
- особового складу — близько 169890 (+720) осіб,
- танків — 3580 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 6932 (+11) од,
- артилерійських систем — 2623 (+7) од,
- РСЗВ — 520 (+9) од,
- засоби ППО — 276 (+0) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2214 (+6),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5483 (+19) од,
- спеціальна техніка — 279 (+2).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі