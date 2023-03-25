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25 березня 2023, 10:03 Читать на русском

Кабмін продовжив спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію

В п’ятницю, 24 березня, Кабінет міністрів продовжив спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію (ПСО) до кінця опалювального сезону — 30 квітня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та представник уряду в Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

В п’ятницю, 24 березня, Кабінет міністрів продовжив спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію (ПСО) до кінця опалювального сезону — 30 квітня.
Фото: pmg.ua

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«Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною», — написав Шмигаль.

Ціна електроенергії для населення до 30 квітня 2023 року залишиться незмінною:

  • 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць,
  • 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 250 кВт-год на місяць.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
TAN72
TAN72
25 березня 2023, 10:54
#
Ну-ну, даже не хочется думать что будет дальше.
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