До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 29 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 24 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 24 березня
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Закриття 24 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,60/39,99
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39,31/39,70
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29/29
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,40−38,50 євро — 41,10−41,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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