Курс валют на вечір 24 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 29 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 24 березня Закриття 24 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,60/39,99 39,31/39,70 29/29

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,40−38,50 євро — 41,10−41,40 грн.

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