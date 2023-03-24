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24 березня 2023, 16:10 Читать на русском

Аналітик RoboForex: українські трудові мігранти у січні 2023 року перевели на 9% менше коштів

НБУ прозвітував про стан платіжного балансу України. Аналітик звернув увагу на дані щодо експорту комп'ютерних послуг та перекладів трудових мігрантів.

Перерахування наших заробітчан залишаються одним із головних джерел іноземних валют. Цей показник зростав останні 5 років, збільшення спостерігалося навіть у «ковідному» 2020 та «військовому» 2022 роках. Причиною такого стрімкого розвитку експорту робочої сили став спрощений візовий режим з ЄС. Продаж IT-послуг динамічно розвивається у нашій країні з 2010 року. На темпи її прискорення не вплинула навіть пандемія коронавірусу, проте бойові дії та проблеми в енергетиці починають негативно впливати. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Динаміка цих операцій представлена ​​на діаграмі нижче.

Перекази заробітчан за січень 2022/2023 рр. (млн доларів США). Джерело: НБУ

У січні нинішнього року обсяги переказів трудових мігрантів ледь досягли 1,05 млрд доларів США — зниження до аналогічного періоду 2022 року склало 9,39%. Ці кошти сім'ї заробітчан витрачають в Україні, тим самим підтримуючи курс гривні та внутрішній попит. Ресурси йдуть безпосередньо в економіку нашої країни та сприяють зростанню ВВП. Падіння обсягів цього показника негативно позначиться на повоєнному відновленні економіки України та стабільності курсу гривні.

Експорт IT-послуг України за січень 2022/2023 рр. (млн доларів США).Джерело: НБУ

Минулого року щомісячний експорт IT-послуг перевищував показники 2021 року лише до червня. У середині літа 2022 року ця галузь почала відчувати у собі негативні чинники військового протистояння. Лише у грудні минулого року вдалося компенсувати втрати минулих місяців. У січні 2023 року експорт IT-послуг досяг 528 млн доларів США — падіння до аналогічного періоду 2022 року склало 17,37%.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 38,60, а євро досяг позначки 40,10. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти.

Джерело: Мінфін
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