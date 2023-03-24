Аналітик RoboForex: українські трудові мігранти у січні 2023 року перевели на 9% менше коштів

Перерахування наших заробітчан залишаються одним із головних джерел іноземних валют. Цей показник зростав останні 5 років, збільшення спостерігалося навіть у «ковідному» 2020 та «військовому» 2022 роках. Причиною такого стрімкого розвитку експорту робочої сили став спрощений візовий режим з ЄС. Продаж IT-послуг динамічно розвивається у нашій країні з 2010 року. На темпи її прискорення не вплинула навіть пандемія коронавірусу, проте бойові дії та проблеми в енергетиці починають негативно впливати. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Динаміка цих операцій представлена ​​на діаграмі нижче.

Перекази заробітчан за січень 2022/2023 рр. (млн доларів США). Джерело: НБУ

У січні нинішнього року обсяги переказів трудових мігрантів ледь досягли 1,05 млрд доларів США — зниження до аналогічного періоду 2022 року склало 9,39%. Ці кошти сім'ї заробітчан витрачають в Україні, тим самим підтримуючи курс гривні та внутрішній попит. Ресурси йдуть безпосередньо в економіку нашої країни та сприяють зростанню ВВП. Падіння обсягів цього показника негативно позначиться на повоєнному відновленні економіки України та стабільності курсу гривні.

Експорт IT-послуг України за січень 2022/2023 рр. (млн доларів США).Джерело: НБУ

Минулого року щомісячний експорт IT-послуг перевищував показники 2021 року лише до червня. У середині літа 2022 року ця галузь почала відчувати у собі негативні чинники військового протистояння. Лише у грудні минулого року вдалося компенсувати втрати минулих місяців. У січні 2023 року експорт IT-послуг досяг 528 млн доларів США — падіння до аналогічного періоду 2022 року склало 17,37%.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 38,60, а євро досяг позначки 40,10. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти.