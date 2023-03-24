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24 березня 2023, 12:03 Читать на русском

Статки Джека Дорсі впали на $526 мільйонів після звіту Hindenburg Research

Чистий капітал співзасновника фінтех-компанії Block (раніше Square) Джека Дорсі впав після останнього звіту Hindenburg Research, у якому стверджувалося, що платіжна компанія ігнорувала широко поширене шахрайство. Про це повідомляє Bloomberg.

Чистий капітал співзасновника фінтех-компанії Block (раніше Square) Джека Дорсі впав після останнього звіту Hindenburg Research, у якому стверджувалося, що платіжна компанія ігнорувала широко поширене шахрайство.
Фото: wikipedia.org

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У четвер статок Дорсі впав на $526 млн, що стало його найгіршим падінням за один день з травня. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки становлять $4,4 млрд після падіння на 11%.

Звіт Hindenburg Research

Hindenburg Research заявила, що протягом двох років розслідувала діяльність Block і за підсумками зайняла коротку позицію щодо акцій (тобто зробила ставку на їх зниження).

У звіті компанії стверджується, що розроблений Block платіжний додаток Cash App упустив «червоні прапори» про потенційне шахрайство, що сприяло махінаціям на мільярди доларів із допомогою по безробіттю в період пандемії.

Також стверджується, що Cash App не звернув увагу на те, що один і той самий номер рахунку використовувався для отримання держвиплат кількома людьми.

Адміністрація штату Массачусетс повідомила Hindenburg Research, що намагається повернути понад 69 тисяч допомоги з безробіття, виплачених на рахунки Cash App.

За кількістю спірних операцій Cash App випередив великі банки, такі як JPMorgan і Wells Fargo, у яких набагато більше клієнтів, наголошується у звіті.

Hindenburg Research також стверджує, що Block завищує кількість користувачів Cash App

Падіння акцій Block

Після виходу звіту Hindenburg Research акції компанії Block рухнули на більше ніж 20%. На мінімумі за день папери на Нью-Йоркській фондовій біржі коштували $56,5 за штуку, що на 22,2% дешевше, ніж на закритті торгів 22 березня.

Зазначимо, що Дорсі, який також є співзасновником Twitter, більшу частину свого особистого статку пов’язує з Block. Індекс багатства Bloomberg оцінює його частку в компанії в $3 млрд, а його посада в соціальній медіа-компанії Ілона Маска оцінюється в $388 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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