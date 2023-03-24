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24 березня 2023, 9:28 Читать на русском

Нафта на шляху до найбільшого зниження з 2020 року, ринки оцінюють перспективи зростання ставок: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США зросли у четвер

S&P 500 додав 0,3%, високотехнологічний Nasdaq — 1%, а індекс Dow Jones — 0,2%. Основні американські індекси спробували відновитись після зниження в середу. Інвестори продовжують оцінювати перспективи подальшого зростання процентних ставок.

Раніше голова ФРС заявив, що регулятор розглядає можливість відмови від подальшого підвищення ставок після того, як минулого тижня посилились проблеми у банківському секторі.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,2%, японський Nikkei подешевшав на 0,4%, південнокорейський Kospi впав на 0,7%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0 ,5% та 0,2% відповідно, а сінгапурський STI практично не змінився. Побоювання щодо стабільності світової банківської системи продовжують непокоїти інвесторів в Азії.

На Китай припаде майже 40% зростання світового попиту на нафту

Випливає з дослідження Wood Mackenzie. Саме відновлення КНР після зняття антиковідних обмежень, за оцінками експертів, стане єдиним великим драйвером зростання світового попиту на нафту 2023 року. У середньому, на думку Wood Mackenzie, ціна нафти марки Brent у 2023 році становитиме $89,4 за барель.

Ціни на нафту знижуються

Ф'ючерси на Brent подешевшали сьогодні на 0,3% до $75,71 за барель, а контракти на WTI впали 0,3% до $69,76. Але, попри останнє зниження, з початку тижня обидва показники зросли більш як на 4%.

Все тому, що побоювання з приводу банківського сектора починають вщухати, а в США дали зрозуміти: відновлення національних стратегічних резервів займе більше часу, ніж очікувалося раніше. Проте зараз ціни на нафту перебувають на шляху до найбільшого квартального зниження з початку пандемійного 2020 року.

Джерело: Мінфін
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