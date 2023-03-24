Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1020 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 169 170 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1020 російських окупантів та 4 танки. Втрати ворога за 23 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 169170 (+1020) осіб ліквідовано,
- танків — 3574 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 6921 (+23) од,
- артилерійських систем — 2616 (+8) од,
- РСЗВ — 511 (+0) од,
- засоби ППО — 276 (+3) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2208 (+5),
- крилаті ракети — 911 (+2),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5464 (+12) од,
- спеціальна техніка — 277 (+4).
Джерело: Мінфін
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